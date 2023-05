Aznar ve en el 23J un "órdago" de Sánchez al PSOE para evitar un "juicio político" y que le quiten de candidato

Considera que Sánchez va en un "avión de piloto suicida": "Yo espero y deseo que el PP tenga la mayoría suficiente para gobernar España"



MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar considera que el adelanto de las generales al 23 de julio es un "acto desesperado" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el que trata de "evitar un juicio político" dentro del PSOE tras los resultados del domingo. Según ha subrayado, con este "órdago" busca que su partido no le quite de candidato a la Presidencia del Gobierno.

"Para una supervivencia política acaba uno con todo, con su partido, con los demás. Se mete como en un avión de piloto suicida y dice, a ver, toda la tripulación conmigo", ha asegurado Aznar al describir el paso que acaba de dar Sánchez al adelantar las generales.

En su intervención en el VI Congreso Iberoamericano de CEAPI en Madrid, Aznar considera que Pedro Sánchez trata de "evitar un juicio político dentro de su partido" y que el PSOE pueda decirle que él no puede ser el candidato del PSOE a las próximas elecciones generales.

Aunque ha dicho que Sánchez no es "todavía oficialmente" el candidato del PSOE, Aznar cree que con este paso echa un "órdago" a su propio partido, al que dice: "Atreveos a quitarme de candidato con unas elecciones convocadas". Y de esta forma, ha proseguido, busca evitar "que haya una crisis abierta en el mundo de la izquierda", tanto de "la extrema izquierda comunista" como de "la izquierda socialista".

UNA MAYORÍA "CANSADA DE ENFRENTAMIENTOS" Y "RADICALISMOS"

Sin embargo, Aznar se ha mostrado convencido de que los españoles "ratificarán" en el 23 de julio el apoyo expresado en las urnas al PP, que ha tenido unos resultados "contundentes" y "espectaculares". En su opinión, esa "gran victoria" abre la posibilidad de que el 23 de julio, día en que tendrá lugar la "segunda fase", el triunfo de Alberto Núñez Feijóo sea una "realidad".

Tras confesar que esta "muy contento" con el resultado del PP este 28 de mayo, ha indicado que el domingo se demostró que "existe en España un deseo de una mayoría social que quiera un cambio". Según ha añadido, la mayoría de españoles quiere un cambio y "está cansada de enfrentamientos", "radicalismos" y de que "minorías extremistas quieran gobernar el país", así como de "soportar experimentos".

A preguntas del director de El Mundo, Joaquín Manso, sobre la relación que tiene que mantener el PP con Vox tras el argumento que está utilizando Pedro Sánchez, Aznar ha respondido en tono irónico que "la izquierda española tiene el problema" de tener "un retroceso intelectual de 80 años", de forma que "su talento ha disminuido de una manera muy clara".

"Y entonces el que no es fascista directamente está a punto de serlo (...) Y el que está a punto de serlo acabará siendo fascista. El que no es fascista es cuasi fascista, el que no también es cuasi fascista y el que no es ultraderechista", ha exclamado.

VE "MUY BIEN ENFOCADO" A FEIJÓO

Aznar ha recalcado que "lo importante" es que hay "una mayoría social española que va a articularse en torno" al PP que dirige Feijóo. "Yo espero y deseo que tenga la mayoría suficiente para gobernar España", ha aseverado.

Tras asegurar que ve "muy bien enfocado" a Feijóo, ha señalado que hay "dos elementos esenciales" ante la campaña que comienza: en primer lugar, la defensa de la unidad constitucional de España frente a "los intentos separatistas" y de "los antiguos terroristas" que cuentan con la "complicidad" del actual Ejecutivo. Y, en segundo lugar, apostar por una sociedad "abierta, dinámica y competitiva" que dé "más oportunidades" a España.