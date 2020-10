Bal pide a Vox que no ponga en peligro los gobiernos autonómicos de PP y Ciudadanos por un "berrinche" con Casado

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal. - EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha pedido este jueves a Vox que ponga a España por delante de los intereses partidistas y no se plantee poner en peligro los gobiernos autonómicos del PP y Cs por un "berrinche" con el presidente de los 'populares', Pablo Casado.

Así se ha pronunciado Bal, en rueda de prensa en la Cámara Baja, después de que el Pleno rechazara la moción de censura impulsada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que solo ha recibido el apoyo de los 52 diputados de este grupo. Tanto la líder de Cs, Inés Arrimadas, como Casado han sido críticos con esta iniciativa durante el debate, pero el presidente de los 'populares' ha sido especialmente duro contra Vox y contra Santiago Abascal.

Tras asegurar que es "muy respetuoso" con las decisiones que tomen otras fuerzas políticas, Bal ha señalado que Ciudadanos "siempre pone a España por encima de las siglas del partido" y por eso cree que pueden reclamar lo mismo a los demás. "Que pongan a España por delante del interés partidista, el rédito electoral, esa visión corta de la política que no enriquece para nada", ha manifestado.

En Andalucía, Madrid y Murcia, el PP y Cs gobiernan en coalición gracias a los votos de Vox, que permitió la investidura de los respectivos presidentes y ha contribuido a la aprobación de presupuestos. Sobre la posibilidad de que ahora Vox deje caer esos gobiernos, Bal ha respondido que el partido de Santiago Abascal podrá tomar las decisiones que entienda oportunas, pero "tendrá que explicarlas a los ciudadanos de las comunidades autónomas y a sus electores".

PIDE RESPONSABILIDAD Y NO TOMAR "DECISIONES APRESURADAS"

El dirigente de la formación naranja considera que, en el contexto de la crisis del coronavirus, los ciudadanos esperan que los partidos actúen con "sentido de Estado, altura de miras y responsabilidad".

Por ello, aconseja no tomar "decisiones apresuradas, motivadas únicamente por la pasión de un instante, por un berrinche o porque 'hoy estoy enfadado'". "Yo el cabreo me lo dejo en mi casa", porque "los españoles me pagan para que les resuelva sus problemas", ha añadido.