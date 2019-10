Baldoví clama por "políticos con casco azul" que no pongan "excusas" para no sentarse a hablar sobre Cataluña

Publicado 22/10/2019 11:24:36 CET

El representante de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha defendido este martes la necesidad de haya más "políticos con casco azul" para tratar de atajar la crisis en Cataluña y no que "busquen excusas" para no sentarse a dialogar.

De esta forma se ha referido, en los pasillos de la Cámara Baja, a la falta de diálogo entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo catalán, Quim Torra, tras los graves altercados acaecidos en Cataluña en la última semana.

"Todos los argumentos pueden ser buenos, pero lo único que no puede ser bueno es que no se sienten a dialogar o que se busquen motivos para no hacerlo", ha manifestado Baldoví, en alusión a la negativa de Sánchez a dialogar con Torra hasta que no condena de forma expresa la violencia registrada en Cataluña tras las sentencia del 'procés'.

Así las cosas, el diputado valenciano sostiene que "lo que hace falta, cada día más, son políticos que se pongan un casco azul en la cabeza, y no políticos que busquen excusas para no sentarse" a hablar.