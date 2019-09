Baldoví dice que, más que reformar la Constitución, hace falta que los políticos "aprendan a pactar"

Publicado 18/09/2019 12:19:27 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha defendido este miércoles que, más que reformar la Constitución para evitar los bloqueos políticos, como plantean desde el PSOE, lo que hace falta es que "algunos políticos aprendan a conjugar el verbo pactar, y no otros verbos para intentar distraer la atención".

En los pasillos de la Cámara Baja, Baldoví se ha mostrado dispuesto de esa reforma de la Carta Magna pero no sólo para evitar más parálisis sino otros asuntos, entre los que ha citado la derogación del artículo 135, relativo a la estabilidad presupuestaria.

"Soy partidario de reformar muchas cosas pero no aquello que me interesa en el momento que me interesa", ha señalado el diputado valenciano, quien en todo caso cree que la reforma constitucional que proponen desde el PSOE no debe hacerse "ahora" sino "con la calma".