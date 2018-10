Bárcenas llama "presunta delincuente" a Aguirre y le insta a explicar "muchas cosas que han hecho" en el PP de Madrid

Publicado 26/01/2015 16:29:28 CET

Dice que posee más información aparte de la presentada al juez Ruz pero que no es relevante para la causa

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha afirmado este lunes que la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, podría ser una "presunta delincuente" y la ha instado a dar explicaciones sobre "muchas cosas que han hecho" en la organización regional del partido.

"Las explicaciones sobre el dinero que tengo en Suiza las he dado en sede judicial", ha contestado a los periodistas frente al portal de su domicilio cuando le han preguntado sobre las declaraciones de Aguirre, que le ha pedido que hable sobre el origen de los "cuarenta y tantos millones de euros" acumulados en sus cuentas bancarias en ese país.

A continuación, Bárcenas ha añadido que "una presunta delincuente podría ser ella, que tendría que dar muchas explicaciones sobre muchas cosas que han hecho en la regional de Madrid".

Por otro lado, el extesorero ha asegurado que posee "información adicional a la presentada" al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Sin embargo, ha añadido que lo "relevante para la causa" ya fue aportado en su momento por su abogado Javier Gómez de Liaño y que por su parte no hay "ningún interés" en entregar más documentación.

Según ha declarado, esta es la última vez que se dirige a los periodistas porque ahora quiere centrarse en buscar un nuevo abogado, tras la renuncia de Gómez de Liaño. "Espero que sea cuanto antes el juicio oral para poder defenderme y demostrar mi inocencia", ha manifestado, agregando que si su futuro abogado hace declaraciones, será para defender sus intereses, no para hablar de "maletines, papeles o sobres".

En cuanto a la situación de su esposa, Rosalía Iglesias, ha subrayado que ella "no llevaba ningún tema relacionado con la economía" y que, si hubiera alguna responsabilidad, sería "exclusivamente" de él.

NO HAY NINGÚN PACTO

Bárcenas ha negado la existencia de un supuesto pacto para que, tras haber recuperado la libertad, no vuelva a ingresar en prisión: "Eso son tonterías que no sé de dónde salen. No ha existido ningún pacto de ningún tipo".

De hecho, ha reiterado que se ha sentido "maltratado" por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a la que ha acusado de haber "cumplido instrucciones del Gobierno" para que su estancia en la cárcel de Soto del Real fuese "lo más molesta posible".

Asimismo, se ha referido a la denuncia presentada por Gómez de Liaño ante Ruz por seguimientos realizados sin mandato judicial tanto a Bárcenas como a su familia y sus abogados por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). "Eso es cierto", y es algo que "se estaba produciendo ya antes de mi desafortunada entrada en el centro penitenciario", ha indicado.

"A partir del día de hoy, por algún sitio habrá un par de agentes del CNI que intentarán seguir cada uno de los pasos que yo dé", ha dicho Bárcenas, que ha advertido de que el CNI no va a obtener "ninguna información adicional".

NO TIENE INTERÉS EN PERJUDICAR AL PP

Sobre el perjuicio que sus declaraciones podrían causarle al PP, el extesorero ha dicho que ni le preocupa ni le deja de preocupar. "Tengo que defender mi honorabilidad y mis intereses jurídicos y digo en cada momento lo que corresponde, pero no es que tenga ningún interés, sino todo lo contrario", ha aclarado.

En este contexto, ha reiterado que, a su juicio, este es el partido que debe gobernar España, y por eso le desea "el mejor de los éxitos", independientemente de las "discrepancias" que haya tenido con algunos de sus miembros que se dedicaron a "petardear" la relación "sólida y fluida" que él mantenía con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Por último, Bárcenas ha criticado al portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, quien el viernes pasado le pidió que cada vez que hable de este partido o de Rajoy, "antes se lave la boca con lejía". "Me parece que el nivel cerebral de este señor está francamente tocado, y ese es el problema que tiene el PP, al que le deseo lo mejor, y es que no tiene a los mejores y que la excelencia no es precisamente lo que prima entre las personas que lo dirigen", ha declarado.

Además, ha señalado que Hernando es una de las personas que en el Congreso del PP de 2008 "intentaron traicionar a Mariano Rajoy para que no volviese a ser elegido presidente del partido". En su opinión, ha llegado a ser portavoz parlamentario gracias al apoyo del vicesecretario general de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, y "arrastrándose mucho, como una culebra".