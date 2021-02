Bárcenas pide a la Audiencia Nacional el cómputo de condena para poder solicitar permisos a partir de este mes

Solicita que se tenga en cuenta el triple de la mayor pena por la que ha sido condenado en Gürtel, que son cuatro años

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El extesorero del PP Luis Bárcenas, que se encuentra cumpliendo 29 años de prisión por la primera época de la trama Gürtel, ha solicitado a la Audiencia Nacional el cómputo de condena para poder solicitar permisos penitenciarios a partir de este mes de febrero.

Según han informado fuentes cercanas al extesorero a Europa Press, Bárcenas ha pedido que se tenga en cuenta el triple de la mayor pena a la que ha sido condenado en Gürtel, que son cuatro años de prisión por un delito de blanqueo de capitales.

Una petición que hace conforme al artículo 76 del Código Penal, que establece que "el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido". Esto supone que, de aplicarse esta norma, lo máximo que puede pasar en prisión son 12 años.

El Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de octubre la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en mayo de 2018 por los primeros años de actividades en la trama Gürtel, que condenó a Bárcenas a 33 años y cuatro meses de cárcel, si bien el alto tribunal estimó parcialmente los recursos de los acusados y rebajó las penas para muchos de ellos.

Unos de los que vio su condena reducida fue el extesorero del PP, a quien finalmente le impusieron 29 años y un mes de cárcel, estableciendo la pena más alta por un delito en cuatro años.

CUMPLIMIENTO DE UNA CUARTA PARTE DE LA CONDENA

La posibilidad de comenzar a pedir permisos penitenciarios este mes de febrero entra si se tiene en cuenta que el Régimen Penitenciario establece para ello haber extinguido la cuarta parte de la condena y no se observe mala conducta en el recluso.

No obstante, fuentes penitenciarias consultadas por Europa Press apuntan que, debido a que la Audiencia Nacional aún no ha resuelto sobre el cómputo de pena, Bárcenas no podría comenzar a disfrutar de permisos hasta febrero de 2024, cuando cumple un cuarto de la condena.

El extesorero del PP entró en la cárcel de Soto del Real en plena instrucción del caso Gürtel en la que permaneció casi dos años, desde junio 2013 hasta enero de 2015, y a la que volvió en mayo de 2018 tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional.

Cabe recordar que el próximo lunes, 8 de febrero, se enfrentará a un nuevo juicio, el del presunto pago con dinero procedente de la caja 'b' del PP de las obras en la sede nacional del partido, por el que Anticorrupción pide cinco años más de prisión.