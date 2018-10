Batet dice a Tardà (ERC) que si quiere tender puentes con el PSC su oportunidad es recuperar los acuerdos municipales

Publicado 05/03/2018 14:02:34 CET

Exige que previamente, los independentistas reconozcan que han mentido, se han equivocado y han conducido al país a la parálisis

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria adjunta del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha dicho al diputado de Esquerra Republicana (ERC), Joan Tardà, --que ha abogado por tender puentes con el PSC--, que si cree que es bueno acercarse los socialistas, tiene una oportunidad que es recuperar los acuerdos de gobierno en el ámbito municipal que han roto en los últimos meses.

"En primer lugar, me parecería muy buena idea que los independentistas empezaran reconociendo que han mentido, que se han equivocado y que han conducido al país a una parálisis y a una situación como nunca habíamos vivido en democracia y en segundo lugar que también manifestaran su voluntad inquebrantable de no volver a situarse fuera de la ley y no volver a situar a toda Cataluña fuera de la ley por su irresponsabilidad".

Así lo indicó este lunes durante una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria en la que agregó que también deberían empezar a corregir "errores" como haber "desestabilizado muchísimos ayuntamientos y consejos comarcales. "Han roto pactos de gobierno --aseveró-- poniendo en peligro la acción más próxima, los servicios y la buena obra de gobierno que se estaba llevando a cabo desde esos municipios simplemente por intentar aplicar un camino que saben que es un callejón sin salida".

Batet entendió que, al final, los independentista han llevado a Cataluña a un "desastre" y a una "fractura" de la sociedad que costará generaciones recuperar, al tiempo que insistió en que si Tardà cree que es bueno acercarse al PSC su oportunidad es recuperar los acuerdos municipales que han roto.

La socialista hizo especial hincapié en que el PSC no quiere repetir elecciones "de ninguna de las maneras". "Lo que queremos es que los que tienen mayoría parlamentaria cumplan con su obligación", matizó.

De igual modo, insistió que lo que están haciendo los independentistas es de una irresponsabilidad "absoluta", ya que, dijo, se han "cargado" las instituciones y el autogobierno "que tanto costó conquistar", así como parte de la economía catalana "expulsando" sedes sociales de Cataluña --más de 3.000--.

También les acusó de pensar "sólo" en sus objetivos y en cómo salir de un camino "que no tienen ninguna salida". "Y no son capaces de ofrecer a la ciudadanía la investidura de un president para empezar a hacer obra de gobierno. Llevamos sin obra más de dos años", lamentó para concluir.