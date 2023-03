Belarra cree que la moción de censura es una "buena oportunidad" para que el PSOE "mire hacia la izquierda"

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha defendido este domingo que la moción de censura presentada por Vox, que se debatirá este martes y miércoles en el Congreso, es una "buena oportunidad" para que el PSOE "mire hacia la izquierda".

Así lo ha aseverado Belarra en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la presentación del documental 'Help Ukraine', en Madrid, donde ha lamentado que en las últimas semanas el PSOE "no ha parado de mirar hacia la derecha con la aprobación reforma de la ley del 'solo sí es sí', la no derogación de la ley mordaza o la exclusión de los perros de caza en la ley de bienestar animal".

Ante ello, Belarra ha subrayado que la moción "fake" de Vox, "abocada al fracaso", es "una buena oportunidad para el Gobienro de demostrar, no solo con bonitos discursos, quienes son los que se preocupan realmente por los problemas de la gente", todo ello "frente a una ultraderecha ensimismada que no se preocupa de nada de lo realmente importante".

"Pensamos que es una oportunidad para que el PSOE vuelva a mirar a la izquierda, vuelva a mirar a la mayoría de la investidura, que es la que nos ha permitido lograr esos avances de los que ahora el saca pecho en campaña", ha añadido, para apuntar a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma laboral o la reforma de las pensiones.

Para Belarra, la "buena oportunidad" de "mirar hacia la izquierda en esta moción de censura se tiene que traducir en demostrar que el Gobierno no se inclina ante los poderosos".

"Que no se inclina ante el señor (el exministro socialista y presidente de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler) Joan Clos aprobando una Ley de vivienda de una santa vez (...), que no se inclina ante poderosos como el señor (presidente de Mercadona) Joan Roig, limitando de una vez por todas esa cesta de la compra", ha agregado, para insistir en que espera que el PSOE "aproveche" esta oportunidad.

Por otro lado, ha reiterado su petición de que sean mujeres las que intervengan por parte del Gobierno y los grupos parlamentarios en el debate de la moción de censura porque "si algo es el partido de ultraderecha Vox, es machismo". "Precisamente por eso las mujeres podemos representar bien lo que representa el feminismo en las calles", ha sentenciado.