Belarra (Podemos) acusa a los medios de "pasar por encima" y no "resarcir a la víctima" del 'Spanishgate'

La cabeza de lista de Podemos por Navarra, Ione Belarra, ha acusado este miércoles a los medios de comunicación de haberse hecho eco de "noticias que eran mentira" y que desprestigiaban a la formación morada, y les reprocha que ahora "pasen por encima" en vez de "resarcir a la víctima" del que ha calificado como 'Spanishgate', "el Watergate español".

"No todo el periodismo es igual, pero todos los medios se hicieron eco de noticias que eran mentira. Sería importante que dedicaran el mismo tiempo a decir que mintieron y a rectificar. Muchos expertos hablan de que es el Spanishgate, el Watergate español, y sin embargo desde los medios no resarcen a la víctima sino que se pasa por encima", ha indicado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

En este sentido, Belarra se ha mostrado sorprendida también de que el resto de partidos no haya puesto "el grito en el cielo" por la actividad de la 'policía patriótica' que trabajó presuntamente para desprestigiar a Podemos para evitar que entrara en el Gobierno, y ha añadido que el resto de formaciones deberían apoyar iniciativas como la de la creación de una policía especializada en corrupción institucional que dependiera de los jueces y no de Interior.

"HASTA SÁNCHEZ ACUSÓ A PODEMOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL"

Sobre la amenaza de Villarejo de airear conversaciones que habría mantenido con personas que pertenecen al ámbito de Podemos, extremo que la formación negó tajantemente a Europa Press este martes, Belarra ha respondido que la operación del excomisario José Manuel Villarejo tenía "una pata mediática" de gran importancia y ha recordado que hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó a Podemos de financiación ilegal en el debate preelectoral de 2016.

Para Belarra, es evidente que la publicación del informe PISA o la información de la cuenta de Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas, salieron a la luz después de que recibieran 5 millones de votos en 2015, y con el objetivo de que no entraran en el Gobierno.

REFORMA CONSTITUCIONAL Y CIS

Sobre el programa electoral de la formación morada, Belarra ha apuntado que si bien se basa en la Constitución, el interés de Podemos es lograr que determinados artículos sociales se cumplan. Además, ha apuntado que no renuncian a reformar la Carta Magna y ha señalado que determinados artículos como el que consagra la inviolabilidad del Rey deben modificarse porque es "intolerable".

En este punto ha indicado que la Constitución necesita una "actualización" para que sea "más feminista" y que contemple la búsqueda de ese "horizonte verde" de lucha contra el cambio climático.

En relación al barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que se conoció ayer y que da entre 28 y 34 escaños a Podemos, Belarra ha indicado que en las elecciones andaluzas "falló más que una escopeta de feria" por lo que incluso desde la propia institución "recalcan que es una foto fija" y que no predice resultados. "Se curan en salud", ha dicho, para añadir que su partido tendrá el 28 de abril mejores resultados que los que avanzan las encuestas.

ROSELL DICE QUE VIVIÓ SU PROPIA CLOACA

En otra entrevista, en la Cadena SER, la candidata de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por Las Palmas, Victoria Rosell, ha señalado sobre el caso de supuesto espionaje a Podemos que ella vivió su propia 'cloaca'. En referencia a la querella contra ella presentada por el exministro popular José Manuel Soria, a raíz de un caso que había dirigido como jueza, y que finalmente fue sobreseído.

Este caso la llevó en 2016 a renunciar a presentarse a las elecciones de aquel año en cumplimiento con el código ético de Podemos. En los comicios de abril, Rosell vuelve a presentarse como cabeza de lista por Las Palmas.

"El juez Salvador Alba y el exministro Soria me hicieron mi propia trampa de cloaca", ha asegurado. "Yo me enfrenté a Soria, se publicó y jamás se desmintió que no sólo iba dopado con la financiación ilegal que pueda derivar de partidos políticos, sino que él tenía una partida propia", ha manifestado Rosell.