Belarra rechaza la posibilidad de que el PSOE se abstenga en CyL: "Más Mañueco no implica menos Vox"

Reafirma que es necesario políticas más valientes para estar "a la altura de las expectativas" del electorado progresista

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha rechazado la posibilidad de que el PSOE facilite, con su abstención, un Gobierno del PP en Castilla y León, puesto que no es la fórmula para frenar el avance de Vox.

"Yo no creo que la solución al auge de la extrema derecha sea darle un gobierno al señor (Alfonso Fernández) Mañueco, que es el principal responsable de las políticas que han generado un malestar tal y ha permitido su auge de esta manera. Por tanto, más Fernandez Mañueco no implica menos Vox, al contrario", ha sentenciado en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.

A su juicio, la gestión del actual presidente autonómico en funciones, que han agravado el fenómeno de la despoblación en Castilla y León, han provocado el "caldo de cultivo perfecto" para que Vox crezca.

Para Belarra, la mejor manera de "poner coto" a la subida del "bloque reaccionario" es desplegar políticas más "valientes" y "ambiciosas" para poner coto . En esta senda ha citado medidas ya emprendidas como la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, la Ley de Vivienda o la Ley de Protección Animal.

Sin embargo, ha enfatizado que el Gobierno debe estar "a la altura de las expectativas muy altas" del electorado progresista y sus "anhelos de cambio", por lo que instado a completar la derogación de la Ley Mordaza, sacar la normativa de vivienda "con las mejoras necesarias" y emprender medidas como elevar el permiso de maternidad a seis meses o lanzar una renta universal por crianza de 100 euros al mes, que responden a esas demandas de la ciudadanía.

"Hay que tener claro que si nosotros no avanzamos, si no respondemos a ese anhelo de cambio, pues evidentemente el bloque reaccionario avanza, y no es algo desconocido para la gente de este país que a Unidas Podemos le cuesta mucho a veces en este Gobierno ser capaz de sacar adelante las medidas que consideramos que la gente de este país está esperando", ha remachado.

LA REFORMA FISCAL SERÁ EL GRAN DEBATE DE ESTE AÑO

Además, ha subrayado que la reforma fiscal debe ser una prioridad y ha señalado que no le dolió que el PSOE no haya apoyado su iniciativa en el Congreso para avanzar en esos cambios.

Eso sí, ha especificado que esta cuestión va a ser el debate político "central" este año para corregir la "enorme injusticia" de que, en términos proporcionales, los trabajadores y las pymes paguen el doble de impuestos que grandes empresas y patrimonios.

De esta forma, ha recalcado que en términos de recaudación España debe situarse en la media de la Unión Europea, pues ahora está siete puntos por debajo, y que se requiere aumentar los impuestos a las grandes fortunas y compañías si se aspira a nuevas medidas, como por ejemplo que las tasas universitarias puedan ser gratis.

MEJORAR LA IMPLANTACIÓN TERRITORIAL DE PODEMOS

Sobre los comicios de Castilla y León, ha criticado que Mañueco convocó un adelanto electoral "a medida" y por "intereses partidistas", con vistas a "evitar su calvario judicial" en investigaciones de presunta financiación irregular del PP de Salamanca.

De esta forma, ha apuntado que Unidas Podemos se enfrentó a estos comicios en condiciones "muy difíciles" y los resultados "no son los esperados", pero van a seguir trabajando para implantarse con más fuerza en los territorios de cara a las municipales de 2023, algo que requiere "mucho trabajo".

También ha incidido en que el sistema electoral tampoco les beneficio, pues son la cuarta fuerza en votos pero la sexta en representación institucional.