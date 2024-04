Belarra reprende a Sánchez por seguir sin ofrecer medidas valientes y reclama una Ley de Medios contra el lawfare

866538.1.260.149.20240429134209 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, valora en la sede del partido la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de continuar en el cargo. - DANI GAGO/PODEMOS

Exige valentía para lanzar una Ley de Medios, derogar la Ley Mordaza y renovar el CGPJ "sin el PP". Hay que seguir, pero no así"



MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que su formación quería la continuidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero le ha reprochado que no puede seguir gobernando como hasta ahora ni tener al país "cinco días en vilo" sin ofrecer "no una sola solución a los grandes problemas del país", como el 'lawfare'.

De esta forma, ha demandado medidas en el ámbito judicial como reformar el Consejo General del Poder Judicial sin tener que contar con el PP para renovar el organismo y una Ley de Medios que combata el "dominio de la derecha mediática".

Así lo ha manifestado durante una declaración en la sede del partido, junto a la cúpula de la formación morada, para valorar la decisión de Sánchez de seguir en el cargo tras su reflexión sobre si merecía la pena seguir en política tras la admisión a trámite de una denuncia de Manos Limpias contra su mujer.

"Hoy queremos decirle al presidente que puede y debe seguir, pero no como hasta ahora, no así. No se puede tener al país en vilo durante cinco días sin ofrecer una sola solución a los grandes problemas que tiene nuestro país. La democracia se defiende con hechos concretos, no solo con palabras", ha lanzado Belarra.

De esta forma, ha exhortado a Sánchez de que se necesita "enfrentar sin miedo y con valentía" la "guerra judicial y mediática" que ha llevado a esta situación, teniendo claro que solo serán capaces de pararle los pies a los reaccionarios de esta forma para que "nunca más alguien vuelva vivir en su piel lo que en estos momentos está viviendo el presidente".

De esta forma, Belarra ha instado a pasar a la "acción" de forma inmediata porque tiene la sensación de que el PSOE solo se ha movido ante el 'lawfare' cuando le ha tocado directamente a ellos. En consecuencia, ha pedido la unidad de fuerzas políticas progresistas y de la ciudadanía frenar con contundencia esta práctica, dado que Sánchez "no ha sido el primero ni tampoco será el último" si no adopta medidas.

Por tanto y una vez que Sánchez ha optado por su continuidad y no dimitir, se ha preguntado también si se quedará tambiñen la "guerra judicial y política", algo que no puede permitirse ante unas derechas "asalvajadas" y antidemocráticas" que llevan tiempo desplegando estrategias "golpistas".

Por tanto, emplaza especialmente al POSE y al resto de formaciones del bloque de investidura una batería de reformas "imprescindibles", como renovar "sin el PP" el Consejo General del Poder Judicial rebajando las mayorías parlametarias para elegir a sus vocales, así como cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial. Dos inciativas que, para Belarra, son imprescindibles para democratizar la justicia.

También ha solicitado una Ley de Medios que "garantice la pluralidad" en este sector "frente al dominio de una derecha mediática que está en posiciones golpistas", unido al fortalecimiento de RTVE.

Asimismo, ha exigido la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus críticos como 'Ley Mordaza', dado que el 'lawfare' no solo golpea a la clase política sino también a la sociedad civil.

Finalmente, ha apremiado a avanzar en derechos feministas y en justicia fiscal y social, dado que los reaccionarios operan con estas maniobras para mantener sus "privilegios".