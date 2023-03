Bendodo urge a Sánchez explicar las "X" en 'Mediador' y pide al PSOE que no busque implicar al PP o taparlo con Kitchen

Presiona a Podemos para que apoye la comisión de investigación del PP: "¿Van a permitir que se tape todo?"



MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elias Bendodo, ha emplazado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a "pedir perdón" y explicar las "X" que, a su juicio, hay en la "trama del Tito Berni". Además, ha pedido al PSOE que no busque implicar al PP o intente "tapar" este asunto con el caso Kitchen, tras los mensajes de 2019 que se han difundido entre el exsecretario de Estado Francisco Martínez y el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro.

"Le pido al PSOE que no enrede, que el escándalo es mayúsculo, que no vincule una cosa con la otra para intentar tapar. Es de tal dimensión que no van a poder tapar nada", ha afirmado rotundo Bendodo en una rueda de prensa en la sede del PP, en la que ha asegurado que la "trama del PSOE" en 'caso Mediador' tiene "un palaralismo claro" con el caso de los ERE de Andalucía, "trufado" también de "drogas, prostitución, festivales y comilonas".

Bendodo ha subrayado que con los ERE el PSOE intentó entonces "implicar al Gobierno del PP" y ha aconsejado a los socialistas no cometer el mismo "error" de "tapar" el caso porque en el caso de Andalucía acabó "medio Gobierno en la cárcel". "La trama socialista del Tito Berni es la vuelta al PSOE cortijero, la vuelta al PSOE 'qué más da'", ha aseverado, parafraseando así unas palabras del portavoz socialista, Patxi López, en la repuesta a un periodista durante una rueda de prensa.

AVISA A SÁNCHEZ: "EL SILENCIO, LO ACABARÁ DEVORANDO"

Por eso, ha avisado al jefe del Ejecutivo que el "silencio no es una opción" en el caso Mediador. "El silencio lo acabará devorando y que mire Andalucía", ha advertido, para recomendar al PSOE que "acepte" la creación de una comisión de investigación en el Congreso. Además, ha presionado a Podemos para que apoye la comisión de investigación del PP. "¿Van a permitir que se tape todo?", ha preguntado al partido morado.

En este punto, ha preguntado a los ministros de Podemos, en especial a la vicepresidenta Yolanda Díaz, y al portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, si estaban "al tanto del escándalo" y si ha habido "reuniones con la trama en sus ministerios". "En la trama socialista del Tito Berni hay muchas X por despejar", ha avisado.

A su entender, la "única salida de Sánchez es pedir perdón y dar explicaciones". Todas las explicaciones. Y todo lo demás es intentar tapar un escándalo mayúsculo", ha abundado, para señalar que el Gobierno debe aclarar si se han dado instrucciones a la Fiscalía para que "torpedee o entorpezca la investigación de este caso".

Bendodo ha destacado que "esta trama corrupta" tenía el Congreso como sala de operaciones y ha preguntado si por esta razón Sánchez "ha cambiado cinco veces" de portavoz parlamentario. "¿Por esto salió el canario Héctor Gómez? Hay muchas explicaciones que dar", ha manifestado, para preguntar también si al Gobierno le dieron "un chivatazo" con este caso.

Al ser preguntado por la reunión entre el mediador, Marco Antinio Navarro Tacoronte, con el presidente del PP en Canarias y candidato a presidir las islas, Manuel Domínguez, y si puede confirmar que no hay ningún dirigente 'popular' que pueda estar salpicado en este caso, Bendodo ha pedido a los socialista que "no enreden" para intentar "tapar un escándalo mayúsculo" y ha recordado que también "trató de maniobrar" con los ERE para vincular al Gobierno del PP.

Dicho esto, el coordinador general del PP ha señalado que Domínguez ha "explicado el contexto exacto en el que se produjo este encuentro" y las "intenciones de algunos dirigentes socialistas para reventar Los Realejos".

De la misma manera, ha indicado que son "muchas casualidades" que salgan en este momento a la luz los mensajes del caso Kitchen. "En cualquier caso, no hay caso que tape al Tito Berni", ha avisado, para señalar que el PSOE debería reconocer que este caso se lo puede "llevar por delante", por lo que sería recomendable que "dieran todas las explicaciones y todas las disculpas cuanto antes".

