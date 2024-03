BNG desdeña el informe de los letrados del Senado contra la amnistía y avisa de "lawfare" de PP, Vox y "jueces ultra"

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Nestor Rego, ha restado importancia al informe de los letrados del Senado contra la Ley de Amnistía, pues considera que deberá ser el Tribunal Constitucional y no ellos quien dictamine que la norma es o no constitucional, y en todo caso ha alertado contra el 'lawfare' que a su juicio practican jueces "al servicio del PP y Vox" contra decisiones tomadas democráticamente por el Congreso.

"Tenemos un aparato judicial ultra reaccionario y al servicio de las fuerzas más ultras que se oponen a cualquier tipo de avance social y democrático, especialmente el PP y la ultraderecha de Vox", apuntaba Rego este durante una rueda de prensa este martes en el Congreso.

Algo que a su juicio supone una "constatación más" de 'lawfare' al haber poderes del Estado que "no se ajustan" a las decisiones que toman democráticamente otros poderes del Estado, como la Cámara Baja.

Así lo ha considerado al ser preguntado por el informe de los letrados del Senado conocido este lunes en el que apuntan a una posible inconstitucionalidad de la norma. Según Rego, quien debe decidir si es inconstitucional es el Tribunal Constitucional a pesar de que el PP "fíe todo" a este tipo de análisis.

"El PP también fió todo a la Comisión de Venecia", apuntaba y aseguraba que a los 'populares' les ha salido "el tiro por la culata" con el dictamen de la comisión. Según el portavoz del BNG el informe "no dice en ningún momento" que no se pueda aprobar la Ley de Amnistía y "mucho menos" que no sea constitucional. "Todo lo contrario", ha remarcado, asegurando que lo que considera es que la norma aprobada "refuerza la convivencia".