El BNG reclama a la DGT que rectifique los topónimos castellanizados de municipios gallegos que figuran en su sitio web

Actualizado 26/01/2007 13:33:00 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Rodríguez, reclamó hoy a la Dirección General de Tráfico (DGT) que rectifique los topónimos de municipios de Galicia que en su sitio web figuran castellanizados, como es el caso de 'Piedrafita', en vez del oficial Pedrafita.

Así, en la página de internet en la que Tráfico informa sobre el estado de las carreteras gallegas aparecen algunos topónimos traducidos al castellano, entre ellos 'Sangenjo' (por Sanxenxo); Villalba (por Vilalba); 'Orense' (por Ourense); o 'Los Nogales' (por Os Nogais). En cambio, sí se recogen correctamente A Fonsagrada, Arteixo o O Porriño.

En una pregunta parlamentaria, Rodríguez aseveró que "resulta sorprendente que a estas alturas Tráfico --dependiente del Ministerio del Interior-- no use la toponimia gallega correctamente". En esta línea, añadió que este hecho "no tiene explicación, como no sea la incuria o la desconsideración por la legalidad lingüística".

"Es hora de que la Administración central asuma el respeto por la ley en materia lingüística", alertó el diputado nacionalista, que exigió una "renovación profunda" de toda la información de este sitio web para que los topónimos gallegos "aparezcan en sus formas originarias y legales".