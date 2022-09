Bolaños acusa al PP de "cinismo" en la renovación del CGPJ y avisa de que no tiene tiempo "de intentos de aparentar"

Confía en que los jueces nombren en plazo los dos magistrados del TC a pesar de que el plazo finaliza mañana

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidenia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha acusado este lunes al PP de "cinismo" porque, a su juicio, en realidad no quieren renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y le ha advertido de que no tiene tiempo "de intentos de aparentar" por lo que ha pedido al principal partido de la oposición que le llamen para desbloquearlo "en una tarde".

Además, se ha mostrado confiado en que el CGPJ cumplirá la ley y renovará en plazo los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponde después de la última reforma legal del poder judicial aprobada por el Ejecutivo.

Así, ha rechazado el documento de 11 folios que le hizo llegar el PP con sus condiciones al señalar que "no hace falta" y que en cuanto se pongan en contacto con él, se sentarán a negociar. Además, ha afirmado que la última vez que se reunió con un enviado del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le dijo que "nunca más" iban a negociar sobre el órgano de gobierno de los jueces.

Por tanto, le ha pedido que no hagan un intento de apariencia de que tiene voluntad de llevarlo a cabo cuando llevan "cuatro años bloqueando" y además en este momento están "instigando" a los vocales del CGPJ a que no cumplan la ley y no lleven a cabo el nombramiento de los miembros del TC, según ha acusado.

"No tengo tiempo de intentos de aparentar que quieren renovar", puesto que "toda España" sabe que no lo han hecho, ha trasladado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Bolaños también ha manifestado que cree que todavía "hay tiempo" para que el CGPJ cumpla antes del plazo que termina mañana 13 de septiembre y por tanto ha pedido esperar y dar "tranquilidad y sosiego" a los vocales para que lleven a cabo el mandato que les marca la norma.

Así, ha indicado que el Gobierno no se plantea otro escenario distinto a que el órgano de gobierno de los jueces respeten la ley a pesar de que el PP les esté "instigando" a que no cumpla, según ha añadido. Finalmente ha pedido respeto y dejar trabajar al órgano constitucional.