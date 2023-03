Bolaños confirma que las elecciones serán en diciembre y espera aprobar más de cien leyes en ocho meses

El PNV le recrimina su "ambición no realista" y duda que pueda sacar adelante tantas normas en año electoral



MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado que el Gobierno agotará la legislatura y que las próximas elecciones generales serán en diciembre, y en estos casi ocho meses que restan antes de disolver las Cortes ve "tiempo suficiente" para aprobar más de cien leyes.

Bolaños ha acudido este viernes al Congreso a presentar el Plan Normativo del Gobierno para este año que incluye elecciones municipales y autonómicas el 28 de mayo y generales a final de año. Según ha explicado, en lo que va de legislatura se ha dado luz verde 200 leyes y su idea es aprobar algo más de un centenar antes de disolver las Cortes.

Socios del gobierno como el PNV han cuestionado esas previsiones, achacando al ministro una "ambición no realista", pero Bolaños ve "tiempo suficiente" para aprobar un total de 117 leyes, de las cuales 3 son orgánicas, 33 ordinarias y 81 reales decretos.

Según ha explicado el ministro de esas 117 leyes, 35 son transposiciones de directivas europeas y una de cada tres están vinculadas a algún compromiso o hito del Plan de Recuperación, por lo que espera apoyos. Además, ha precisado que el 10% de las mismas ya han pasado en primera vuelta por el Consejo de Ministros.

Y cuando el nacionalista Mikel Legarda le ha reprochado que en el plan normativo no se incluyen reformas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a las que se comprometió el presidente Pedro Sánchez con el PNV, el ministro ha asegurado que incluso da tiempo también a aprobar más leyes que las previstas.

LA LEY DE SECRETOS, PENDIENTE DEL CGPJ

Una de las leyes previstas para este año es la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Aunque el Congreso admitió a trámite un texto del PNV, el Gobierno prefirió presentar su propio proyecto de ley y ahora el borrador lleva meses esperando el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por eso el Consejo de Ministros no ha podido remitir su propuesta.

A su juicio, la Ley de Información Clasificada que sucederá a la legislación de secretos del franquismo "es una norma esencial en la arquitectura institucional" y el Gobierno la traerá al Congreso en cuanto reciba los informes pendientes.

Ante la pregunta del diputado del PNV, Bolaños ha confirmado que el CGPJ aún no ha emitido el informe --"va con mucho retraso", se ha quejado el ministro-- que ha asegurado que "tan pronto como llegue" lo estudiarán pues su voluntad es llevarla a tramitación parlamentaria y aprobarla antes de que termine la legislatura.

MEMORIA, EL PECADO ORIGINAL DE ERC

Esquerra ha aprovechado para reclamar al ministro la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, pero Bolaños ha subrayado que los plazos aun no se han cumplido ya ha mostrado su extrañeza por el hecho de que los independentistas tengan tanta urgencia en poner en marcha una ley que no quisieron apoyar en el Congreso.

"Es un poco incoherente que no apoyaran la norma y ahora tengan tanto interés en implementarla --ha ironizado--. Tienen ahí un pecado original y nadie podrá olvidar que ERC no apoyó la ley que ahora quiere aplicar".

También ha cuestionado las críticas del PP por la anunciada ilegalización de la Fundación Franco y ha preguntado a los 'populares si piensan salir "en defensa de una fundación que haga apología del franquismo y que humille a las víctimas de la dictadura". "No entiendo que no se sumaran ustedes al consenso porque no me cabe duda de que ustedes son un partido demócrata", ha apostillado.

La ponente del PP le ha cuestionado si, en virtud de la aplicación de la Ley de Memoria, también van a ilegalizar las asociaciones que hagan apología del comunismo o de la banda terrorista ETA, a lo que Bolaños ha respondido que condenan todas las dictaduras.

"LAS RECETAS DEL PASADO" DE ERC

En la Comisión Constitucional se ha hablado también de la situación política de Cataluña y el ministro ha defendido la vía del diálogo que patrocina el Gobierno y ha censurado tanto la gestión que hizo el PP frente al procés de 2017 como las "recetas del pasado" que a su juicio siguen defendiendo los independentistas.

"No comparto las peticiones de ERC, la solución no son las recetas del pasado, las que generan división en Cataluña. Yo apuesto por la Cataluña del futuro, del diálogo y los acuerdos, por romper los bloques pensando en una Cataluña mejor dentro de España y de la UE", ha enfatizado poniendo como ejemplo al líder del PSC, Salador Illa, capaz de llegar a un acuerdo de Presupuestos con el Gobierno independentista catalán.

Bolaños ha respondido así a la portavoz adjunta de ERC, Carolina Telechea, quien ha dejado claro que su aspiración es la amnistía y el referéndum y ha echado en cara al Gobierno que aún no haya puesto sobre la mesa su apuesta para la resolución del conflicto. "Ha habido avances, sí", ha admitido, mencionando la eliminación del delito de sedición, pero ha incidido en que "queda mucho por hacer" y a instado al Ejecutivo a aclarar "cuál es la solución política" que plantea para este "conflicto político".

PACTO CON LOS CONDENADOS EN CATALUÑA

También la portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Edurne Uriarte, se ha referido a Cataluña y lo ha hecho para recriminar a Bolaños que su solución consista en "pactar con los condenados" por el 'procés' la "disolución o rebaja de sus penas".

Como su homólogo de Vox, José María Sánchez García, Uriarte ha denunciado que sigue sin cumplirse en Cataluña la sentencia que obliga a ofertar un 25% de la enseñanza pública en castellano. "Se sigue incumpliendo mientras ustedes pactan y apoyar al Gobierno de Cataluña", ha apostillado la diputada 'popular'.

De su lado, Sánchez García ha vuelto a acusar al Gobierno de "actuar contra la Constitución" y de ser un Ejecutivo "incompetente y gravemente inmoral".