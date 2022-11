Bolaños pide negociar el CGPJ con un interlocutor válido y ve a Feijóo sin "fuerza" para cumplir la Constitución

Aclara que no había obligación de que un representante del Gobierno estuviera presente en la exhumación de los restos de Queipo de Llano

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha pedido este viernes sentarse a negociar el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) con un "interlocutor válido" ya que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "no es quien manda" y ha lamentado que no tenga "fuerza" para cumplir la Constitución Española.

"Yo quisiera sentarme con el interlocutor válido y no lo es el señor Feijóo. No es quien manda, me tendré que sentar con alguna presidenta autonómica, con algún locutor radiofónico o con algún director de periódico, que son las personas que deciden sorbe la posición final del PP", ha trasladado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Desde que se rompieron las negociaciones para renovar el órgano de elección de los jueces la semana pasada, el ministro ha asegurado que no ha tenido contacto con el negociador del PP, Esteban González Pons, y que tampoco se han emplazado a verse.

Eso sí, ha insistido en que están dispuestos a volver a las negociaciones en cualquier momento porque la situación es "muy lamentable". "Ya nos gustaría que el PP respetara el pacto constitucional que obliga a un gran consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias para renovar el órganos de los jueces, no para ver quiénes son los jueces, que eso es objeto de otras decisiones", ha añadido.

Así, ha lamentado que las "fuerzas extremistas" de la derecha le hayan doblado el pulso al dirigente 'popular' quien, según Bolaños, tiene su liderazgo en "horas muy bajas".

Preguntado acerca de las alternativas que baraja el Gobierno y, concretamente, por la posibilidad de reducir las mayorías, Bolaños no ha dado detalles en este sentido y ha hecho hincapié en que el plan del Gobierno es que se dé cumplimiento a la Carta Magna.

"Ese es el plan", ha apuntado, a la par que ha vuelto a hacer un nuevo llamamiento a las personas que "toman decisiones en el PP" porque es de "patriotismo" que la formación de Feijóo cumpla la Constitución y la ley, aunque "lamentablemente no tiene fuerza para hacerlo", ha zanjado.

EXHUMACIÓN QUEIPO DE LLANO

Sobre la postura de Feijóo ante la exhumación de los restos de Queipo de Llano, que eludió hacer una valoración porque prefería "hablar de vivos", el ministro ha asegurado que le llamaron la atención porque se está hablando de "un genocida que mandó fusilar a 45.000 personas".

"Lamento de verdad que Feijóo haya entrado en esta dinámica de contentar a los elementos más extremistas de la derecha donde lleva una semanas en esa espiral", ha apostillado, al tiempo que le ha preguntado si está con la memoria de las víctimas de Queipo.

Preguntado acerca de si debería haber estado un representante del Gobierno en la cripta de la Macarena en Sevilla durante la exhumación de los restos, Bolaños ha aseverado que no había ninguna obligación ni necesidad porque "es un recinto privado".

Además, ha trasladado que han estado en contacto con la cofradía "desde el primer momento" y la "ley se ha cumplido en un tiempo muy rápido".