El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atienden a los medios de comunicación antes de una acción de campaña, en la Plaza de las Flores, a 25 de noviembre de 2026, en Alicante, Comunidad Valenciana (España). La - Roberto Plaza - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reivindicado este domingo la igualdad del voto en las urnas y ha animado a la ciudadanía a participar en las elecciones.

"Hoy es el día en el que el voto de un trabajador, de una mujer, de una estudiante, de una jubilada, vale lo mismo que el voto del hombre más poderoso y más adinerado de nuestro país. Por eso no se puede desaprovechar ese poder, no se puede desaprovechar el voto y hay que ir a votar, tenemos que ir a votar todos", ha afirmado Bolaños tras ejercer su derecho al sufragio.

El ministro ha animado a una "gran movilización" en un mensaje en X, donde ha compartido un vídeo suyo tras ejercer su derecho a voto.