Bolaños, al PP: "A ustedes les gusta más proteger el Valle de Cuelgamuros que la sanidad pública en Madrid"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha acusado al Partido Popular de que le "gusta más proteger el Valle de Cuelgamuros" que, según ha dicho, "proteger la sanidad pública en Madrid", al ser preguntado por la Ley de Memoria Democrática.

De esta manera ha replicado Bolaños a la portavoz adjunta del PP en el Senado, Amelia Salanueva, durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, animándola a decir "qué no les gusta" de la nueva ley de memoria.

"No entiendo qué es lo que no les gusta de la Ley de Memoria (...) ¿No les gusta que haya un banco de ADN para que las víctimas puedan encontrar a sus antepasados que están en fosas comunes? Eso es lo que no les gusta, a ustedes les gusta más ir a homenajes donde se termina gritando vivas al dictador, o ponerse de perfil cuando se exhuma en la Macarena, a ustedes les gusta más proteger el Valle de Cuelgamuros, pero no proteger la sanidad pública en Madrid", ha interpelado Bolaños a la senadora 'popular'.

Y es que, el ministro Bolaños ha acusado al PP de "no soltar lastre" a la hora de "celebrar" la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, algo que achaca a "un impedimento por parte de la derecha ultra".

Mientras, la senadora del PP se ha quejado de que Bolaños no ha respondido a su pregunta sobre si la decisión de quitar la medalla de mérito al trabajo al empresario navarro Félix Huarte Goñi es definitiva y la motivación de la misma.