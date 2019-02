Bosch ve "preocupación" en el extranjero por el juicio y escepticismo ante la campaña de marketing del Gobierno

Publicado 14/02/2019 19:45:42 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Alfred Bosch, ha defendido este jueves que en el resto del mundo se sigue con "preocupación" el juicio sobre el 'procés' ante la posible vulneración de derechos humanos y ha recalcado que en el extranjero se recibe cada vez con más escepticismo campañas como la impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la imagen de España.

En declaraciones a las puertas del Tribunal Supremo donde se celebra el juico sobre el 'procés', el conseller ha defendido que el resto del mundo tiente una opinión "más claramente escéptica" sobre la imagen que pretende dar el Gobierno central de la situación en el país con su campaña 'This is the real Spain'.

En la misma línea, ha incidido en que en el extranjero aprecia una "crítica" cada vez más "creciente" ante una situación que no debería haber sido judicializada. "Este juicio no se debería haber celebrado y que lo que deberíamos tener es un diálogo político en una mesa en la que se debería encontrar una solución democrática para superar esta crisis, la mayor en el reino de España y que puede repercutir en Europa", ha apostillado.

En la misma línea, ha recalcado que "el mundo sigue con mucha atención" y con "mucha preocupación" el transcurso del juicio ante "las potenciales vulneraciones de derechos humanos" que, según él, se están produciendo y ante "el poco fundamento" que hay en las acusaciones.

Así, además de interés, ha dicho que le han transmitido que hay "mucha inquietud" ante el empeño en el uso de la violencia que, ha defendido, no hubo. "La evidencia es que esa violencia no existió; solo en la acción de la policía que se dedicó a intentar impedir la celebración de ese voto" durante el referéndum ilegal, ha concluido.