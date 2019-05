Cabeza de lista de Podemos a las europeas reconoce diferencias tras el 28A pero niega que se vaya "hacia la fractura"

Publicado 10/05/2019 11:13:26 CET

Dice llevarse "muy bien" con Errejón y sobre la relación con Más Madrid apunta que "nada es irreversible"

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas Podemos Cambiar Europa a las elecciones europeas, María Eugenia Rodríguez Palop, ha señalado este viernes que su formación es "un conjunto de familias unidas de diferentes perfiles con vínculos distintos" pero que tienen "una dirección común" por lo que asegura que las discusiones internas que se generaron tras las generales no van "hacia ninguna forma de fractura".

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Palop se ha referido de esta forma a las diferencias que han surgido entre la dirección estatal del partido y la secretaría general andaluza por la decisión de optar por entrar en un gobierno de coalición con el PSOE.

Palop ha ido más allá y ha reconocido que se lleva "muy bien" con el que fuera fundador de Podemos y ahora candidato de Más Madrid a la Asamblea, Íñigo Errejón, y ha recordado que ha heredado el equipo técnico de Pablo Bustinduy (afín a Errejón y excandidato a Europa), del que ha dicho que le ha dado el paso "con inmensa alegría".

Sobre futuros pactos en la Comunidad de Madrid y ayuntamiento que se pudieran dar entre Más Madrid y Podemos, ha apuntado que "nada es irreversible", si bien ha matizado que "hoy por hoy" están "en formaciones diferentes". "El diálogo no está roto", ha sentenciado.

La candidata, que ha mantenido el perfil bajo a la hora de hablar sobre las negociaciones entre su formación y PSOE para formar Gobierno, sí que ha señalado que la opción para Unidas Podemos es entrar en el Ejecutivo porque desde ahí es desde donde podrán llevar a acabo las políticas que incluían en su programa.

Sobre la figura de Miquel Iceta como posible presidente del Senado, ha apuntado que es "un buen gesto", que no le parece "un mal candidato" pero ha advertido que aun le faltan fases para llegar a ser nombrado: "hemos visto al PSOE hacer gestos fallidos".

ALIANZAS CON VERDES Y SECTORES SOCIALDEMÓCRATAS

Sobre su candidatura para Europa, ha recalcado que ellos estarán en el grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE) y que están abiertos a alianzas puntuales con los Verdes y con sectores socialdemócratas en el Parlamento Europeo. Además, ha recordado que Podemos es europeista y que buscarán mayor integración, más cohesión y que la UE esté más vertebrada.

En este punto, ha señalado la necesidad de comenzar a aplicar las medidas de la Unión Europea en materia de migración ya que, a su juicio, "no funcionan porque no se aplican", y se ha mostrado por ejemplo en contra de las devoluciones en caliente, de las deportaciones masivas, de las concertinas o del acuerdo de la UE con Turquía.

En esta línea, si bien cree que las fronteras deben ser defendidas, no tiene que ser necesariamente con Frontex. Ha apostado por crear un salvamento marítimo europeo que salve a la gente y la rescate, no que la deporte. "No hay que tratar a los mafiosos igual que a los refugiados", ha añadido, para luego señalar que en este mundo "la movilidad humana es inevitable" y que los españoles acabarán migrando también cuando llegue el cambio climático.

Por último sobre la conocida como 'España vaciada', Palop ha apuntado que lucharan en Europa por que directivas que promueven quitar competencias a las autonomías locales no salgan adelante. "La España vaciada tiene una gran cantidad de aprendizajes y de sabiduría", ha dicho, para añadir que las grandes ciudades dependen del mundo rural y que las personas que viven en él debe ser gente "empoderada, con autoestima y trabajando duro".