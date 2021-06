Calvo recuerda a Aragonès que aquello que no está en la Constitución "no es legal y no es posible"

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recordado este martes al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que lo que no está en la Constitución española "no es legal y, por tanto, no es posible" y ha pedido regresar a un "espacio de comprensión, lealtad y trabajo común" en el que "nunca se abandone" la vía de la política.

Así se ha pronunciado la vicepresidenta primera en declaraciones al 'Telediario' de TVE, recogidas por Europa Press, después de que Aragonès reclamara la amnistía a los presos independentistas y pactar un referéndum de autodeterminación.

Según Calvo, la concesión de los indultos resuelve "una herencia tremenda que provocó el independentismo" y el "abandono de la política que hizo el PP". "Esto es un obstáculo que removemos hoy con los indultos", ha explicado la número 'dos' del Ejecutivo, quien ha insistido en establecer "un espacio diferente, de comprensión, de lealtad y trabajo común" entre el Gobierno central y el catalán.

Sin embargo, ha recordado que "todo lo que esté en la Constitución de este país es posible" y ha avisado que, lo que no está en la Carta Magna, "no es legal y, por tanto, no es posible". "Es la lección que se saca de lo que ocurrió", ha defendido Calvo, al tiempo que ha reclamado "estar en la política del encuentro, de la comprensión, de la escucha y del no abandono".

Por ello, ha señalado que Cataluña "ha finalizado una década frustrante", en la que el independentismo "prometía cosas que no eran posibles de cumplir y no eran legales ni democráticas".

Así, ha defendido la figura del indulto, que es "legal y constitucional", y que también es útil "para el bien común" para que Cataluña "esté en una posición diferente" tras una década que debe quedar "enterrada".

En este contexto, ha recalcado que los presos independentistas "han cumplido con el estado de derecho" frente a otros "huidos", como el expresidente catalán Carles Puigdemont, que "tienen que rendir cuentas en la justicia". "Estamos ante situaciones diferentes", ha concluido.

Posteriormente, en una entrevista en TV3, Calvo ha señalado que después de aprobar los indultos a los presos del 1-O "toca alguna respuesta" por parte del independentismo y ha valorado que el indulto no pone en cuestión la sentencia pero sí hace un acto político para que el encarcelamiento no sea un obstáculo para la política.