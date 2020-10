Canarias dice estar cerca del nivel de incidencia para que Alemania la saque de la lista y vuelva el turismo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido este viernes a los canarios que mantengan la "responsabilidad" para seguir bajando las cifras de contagios en las islas y de esta manera estar en condiciones de recuperar el turismo de aquellas zonas más seguras.

Torres avanzó que su Ejecutivo no va a suavizar las medidas que están actualmente en vigor pues considera que las Islas tienen números que aún conviene "bajar". A este respecto, indicó que Canarias está "muy cerca" de los 50 casos por 100.000 habitantes y que esa frontera es "importantísima" porque países como Alemania sacarían a Canarias fuera de la lista de zonas a las que no se recomienda viajar.

"Tenemos que seguir igual, no vamos a suavizarlas, tenemos números que necesitamos bajar", explicó el presidente canario en una entrevista en Radio Nacional de España en Canarias recogida por Europa Press.

Para el presidente, los brotes llegaron por el ocio, "los encuentros en las playas, azoteas" y de amigos en su mayoría, por lo que apeló a "la respuesta de la sociedad canaria" para mantener una incidencia acumulada baja.

"Si queremos tener el menos paro posible, si queremos tener turistas en nuestras calles, tenemos que hacer lo posible para que los países [de origen de esos turistas] vean que Canarias tiene una incidencia acumulada baja, esa es la única vacuna posible ahora mismo", indicó Torres.

Sobre los test en origen y destino, reiteró que las regiones ultraperiféricas europeas llegaron al consenso "unánime" de que esta medida debía impulsarse pero la "UE no lo aprobó". Explicó que se sigue trabajando en esa dirección con los Gobiernos centrales y consideró que ya "se debió aprobar entonces".

Con todo, el presidente canario dijo que de cara a recuperar el turismo su "mayor preocupación" ahora es que los países de origen no pierdan el control de sus índices de contagio: "porque si Reino Unido confina a sus ciudadanos no tendremos turistas de Reino Unido, y eso está en disposición de ocurrir", remarcando el incremento de preocupación también en Francia o Alemania.

"Podemos estar muy bien nosotros pero si los países de dónde van a salir [los turistas] tienen malos datos, es mala cosa para Canarias", agregó el máximo dirigente del archipiélago.

Además, reconoció que también el tránsito nacional le "preocupa" porque hay países como Alemania con una incidencia "muy baja", mucho menos que zonas de España, como Madrid. Sería "lógico" que hubiera "más vigilancia" de viajeros que vengan de Madrid que de "Frankfurt o Düsseldorf", pero reconoció que se está "luchando contra la legislación" y sobre cómo restringir movimientos sin estado de alarma.

EL RETO ECONÓMICO

Para Torres, éste es sin duda el "momento de separar diferencias", algo que ve reflejado en acuerdos como el del Gobierno, patronal y sindicatos para la extensión de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE).

En esa línea, esperó que el plan 'Reactiva Canarias' aprobado este jueves por el Ejecutivo con una dotación de más de 5.700 millones hasta 2023 se apruebe en el Parlamento, donde remarcó que "está abierto a resoluciones" de los diferentes grupos parlamentarios.

Torres repasó las medidas de flexibilización económicas que el Gobierno ha tenido con Canarias, como el uso del superávit, la prórroga de los ERTE, de la que "Canarias ahora es la más que se beneficia, porque es la más afectada", los fondos no reembolsables o poder usar los millones retrasados del convenio de carreteras.

Eso no quiere decir, remarcó, que Canarias no vaya a "seguir demandando" al Ejecutivo central lo que considera necesario: "lo vamos a seguir haciendo y ahora estamos negociando los presupuestos generales del Estado (PGE)".

SIN PGE, "HABRÁ INESTABILIDAD POLÍTICA"

El presidente canario consideró que sin unos PGE para 2021 "va a haber inestabilidad política" de la que no sabe "cuáles serán las consecuencias", aunque prefiere "no pensar en ello" en estos momentos.

Los PGE requieren de una "lógica negociación política" con los grupos presentes en el Congreso, dijo, para avanzar también que habrá más detalles en el Consejo de política fiscal y financiera del lunes, remarcando que Canarias se beneficiaría de tener unos presupuestos ordinarios.

INMIGRACIÓN: TORRES PIDE "DERIVACIONES AL CONTINENTE"

Torres habló también sobre el fenómeno de las migraciones y la llegada intensa de cayucos a las islas y dijo que lo importante es ofrecer "soluciones", entre las que enmarcó la apertura de los Centros de internamiento de extranjeros (CIE) o las negociaciones en origen.

El presidente dijo que la prioridad es la "atención digna" a los que llegan a las islas pero también las "derivaciones al continente". "La responsabilidad está clara, la del Gobierno de Canarias es con los menores no acompañados, que cumplimos e incluso vamos más allá" y la del Gobierno central con el resto de inmigrantes llegados a las costas.

"La competencia es del Gobierno central, si bien la responsabilidad que no la competencia es de todos", incidió, para considerar que la "solidaridad internacional" ha fallado. Sobre la visita, retrasada, del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dijo estar seguro de que "vendrá", pero remarcó que lo "más importante es que haya soluciones".

ARRANQUE DEL CURSO

Sobre el arranque del curso escolar, consideró que la sociedad canaria puede estar "contenta" porque significa preservar los derechos de los niños y su crecimiento personal junto a otros niños y niñas". "Ese derecho que es de ellos lo tenemos que preservar", dijo.

Torres explicó que "ha habido positivos y los va a haber", pero que lo clave es "responder a ellos" con un protocolo claro, algo que cree que se ha producido gracias al "gran esfuerzo de la comunidad educativa".

"NO" LE "QUITA EL SUEÑO" UNA POSIBLE MOCIÓN DE CENSURA

Sobre la posibilidad de que pueda organizarse una moción de censura contra el actual Gobierno regional, Torres dijo que eso "no" le "quita el sueño", aunque tampoco cree que vaya "a ser como algunos auguran".

"No tengo ningún temor. Estoy en este barco desde que empezó la legislatura, no sabíamos que nos íbamos a enfrentar a tanta tormenta, nunca antes ha habido una situación igual en Canarias, y eso [una moción] es lo que menos me quita el sueño. Estaré hasta el último momento", concluyó.