Cantó (Cs) descarta una moción de censura en Cataluña y acusa a Podemos y PSC de impedir una mayoría que la lleve a cabo

Publicado 05/10/2018 11:38:18 CET

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos en el Congreso Toni Cantó ha descartado este viernes una posible moción de censura en Cataluña contra el Gobierno de la Generalitat presidido por Quim Torra y ha acusado a Podemos y al líder del PSC, Miquel Iceta, de impedir en el Parlamento catalán que se dé una mayoría para sacarla adelante.

Así lo ha expresado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha criticado a Iceta después de que éste mostrara la bandera de España del Parlamento catalán en réplica a la líder de Ciudadanos en Cataluña que mostró una bandera española en su intervención.

En este sentido, ha reprochado al líder socialista catalán que, en el caso de que Ciudadanos en Cataluña presentara una moción de censura contra Torra, éste elegiría, a su juicio, situarse al lado del actual presidente de la Generalitat y el bloque independentista "antes de elegir a Arrimadas".

Para Cantó, la posible moción de censura referida anteriormente se daría en Cataluña "para plantear una alternativa" al actual Ejecutivo de la Generalitat, al contrario de la "moción para derribar" que, en su opinión, registró el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra Mariano Rajoy.

No obstante, ha recalcado que los números no den en el Parlamento regional porque, según ha dicho, en Cataluña "a la hora de la verdad los que quitan y queman banderas no solo son los nacionalistas sino también Podemos". Es por ello, por lo que ha lamentado que la confluencia de En Comú Podem, en el caso de la moción de censura, "se pondría al lado de los nacionalistas y golpistas".

APLAZAMIENTO DEL DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

Con todo, el diputado 'naranja' también ha valorado la decisión del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, de aplazar la última sesión del Debate de Política General por las desavenencias entre los grupos independentistas sobre cómo aplicar las suspensiones de los diputados dictadas por el Tribunal Supremo.

"Lo que pasó ayer es que en uno de los debates más importantes, en el que nos hubiera gustado hablar de los problemas reales de los catalanes, lo único de lo que se habló fue del monotema del procés", ha subrayado Cantó sobre este asunto.

CRÍTICAS A CASADO

Por otra parte, y en respuesta al presidente del PP, Pablo Casado, que defendió el pasado lunes que su formación ocupara el espacio de "centro-derecha", mientras Ciudadanos el "centro-izquierda", Cantó ha dicho que él "nunca" se atrevería a "disponer de los votos de los españoles como lo hace Casado"

Por último, ha reivindicado el espacio "de centro" que, a su juicio, ocupa la formación liderada por Albert Rivera y ha recordado que Ciudadanos "nació con las vocaciones fundamentales de la igualdad de todos los españoles y la lucha contra la corrupción". "Encuentro pocas cosas más progresistas que esas", ha sentenciado.