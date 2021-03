Cargos del PP recriminan a Iglesias que se proclame candidato y se salte las primarias que ha preconizado

Jose Luis Martínez-Almeida, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso llegan al acto de Estado de Reconocimiento y Memoria a todas las Víctimas del Terrorismo. en Madrid (España), a 11 de marzo de 2021. - José Oliva

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios cargos del PP han recriminado este lunes al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, que se proclame candidato para las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo y se salte el proceso de primarias que tanto ha preconizado.

Así, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha subrayado --a su llegada a la Junta Directiva del PP-- que Iglesias "ha hecho de las primarias santo y seña" pero este lunes se ha "autoproclamado candidato" para los comicios de Madrid.

"Tanto Isa Serra como Mónica García hablaban de que había que echar a Ayuso, ¿dónde quedan las proclamas feministas de Iglesias, tratando de liquidar a Serra, a García. Deja claro quién es, ni es feminista ni respeta a la democracia", ha asegurado ante los periodistas.

JUNTO A ALMEIDA, CRÍTICAS TAMBIÉN DE MAROTO Y PONS

Con ironía se ha expresado en Twitter el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto. "Quiero dar la enhorabuena a Pablo Iglesias por haber ganado las primarias de Podemos para las elecciones de Madrid y ser consecuente una vez más consigo mismo".

En parecidos términos se ha expresado el eurodiputado del PP Esteban González Pons, que se ha preguntado "en qué primarias que no sea el salón de su casa se ha elegido democráticamente a Iglesias candidato de Podemos en Madrid". "Creo que me las he perdido", ha enfatizado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

De la misma manera, la diputada vasca del PP y candidata a presidir Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, ha interpelado: "¿Alguien tiene el resultado de las primarias de Podemos?". Más cargos del PP como el senador del Grupo Popular y exalcalde de Guadalajara Antonio Román, o la portavoz adjunta del PPCV, Elena Bastidas, han preguntado por esas primarias y han recordado los mensajes de Iglesias a favor de la democracia interna.

El PP ha reaccionado así después de que Iglesias haya asegurado que va a presentarse a los comicios madrileños, una decisión que en cualquier caso debe ser ratificada por primarias. El líder de Podemos ha ofrecido a Más Madrid liderar una lista de unidad para esos comicios y, en caso de que la candidata de esa formación, Mónica García, considere que puede encabezar la lista con más garantías, ha planteado unas primarias conjuntas entre las bases de Podemos, Más Madrid e IU.