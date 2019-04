Casado apela a los votantes de Vox: "Hay que pensar el voto con la cabeza y tener a España en el corazón"

Actualizado 26/04/2019 23:01:32 CET

Álvarez de Toledo avisa que Vox es el "partido fácil" y añade que "en realidad no es un partido de derechas"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha apelado este viernes a los posibles votantes de Vox para que en las elecciones generales de este domingo apoyen al PP porque, según ha dicho, su partido es "el que más ha hecho por España". Además, ha reivindicado el "centro ideológico" para su formación y ha dicho que saben pactar tanto a la izquierda como a la derecha como se ha visto en Andalucía tras el pacto con Cs y Vox.

Casado se ha pronunciado así en el mitin de cierre en el 'WiZink Center' de Madrid, antiguo Palacio de Deportes, que ha reunido a más de 8.000 personas, según el partido. Además, ha estado arropado por los 'barones' territoriales del PP, como el gallego Alberto Núñez Feijóo, el andaluz Juanma Moreno, el murciano Fernando López Miras o el castellanoleonés Juan Vicente Herrera, entre otros. En el público también se encontraban los expresidentes Andrés Pastrana (Colombia) y Tuto Quiroga (Bolivia), así como el candidato del Partido Conservador británico a la Alcaldía de Londres, Shaun Bailey.

En su discurso, y ante el crecimiento de Vox que recogen las encuestas, Casado ha pedido pensar con la cabeza antes de depositar el voto en la urna este domingo, aunque en ningún momento ha citado explícitamente al partido de Santiago Abascal. "Tenemos que pensar el voto con la cabeza y tener a España en el corazón, por supuesto, pero pensar las razones que tienen que hacer que nuestro futuro esté garantizado", ha afirmado, para subrayar que el PP es el que "más ha hecho por España".

"SOMOS EL CENTRO IDEOLÓGICO"

También ha reivindicado el centro político, con alusiones al pacto sellado entre PP, Cs y Vox en Andalucía para desalojar al PSOE tras 36 años en el Palacio de San Telmo. "El PP siempre ha estado, está y estará en el centro. Somos el centro ideológico y la columna vertebral de este país", ha aseverado, para confiar en las posibilidades del PP este domingo a pesar de que les dan "por abatidos".

Tras asegurar que son las elecciones "más trascendentales de la historia de la democracia", en las que "se juega la propia existencia" de la unidad nacional, ha pedido el voto al PP para "recuperar el rumbo de la nación" que durante más de nueve meses ha puesto en riesgo Pedro Sánchez y los "independentistas, batasunos y comunistas de Podemos".

Además, ha alertado de que una vez más "amenazan los nubarrones de la crisis" y ha añadido que sería la "tercera vez" en democracia que los socialistas ponen en riesgo la situación económica del país. "Siempre la misma receta, paro, deuda y más hipotecas para el futuro", ha resaltado, para añadir que con el PP "volverá la prosperidad para todos".

"SOLO EL PP PUEDE ENCABEZAR ESA OLA DE CAMBIO"

Casado, que ha alertado de que el voto del domingo puede salir "muy caro", ha llamado una vez más al voto útil al PP para poder desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa ante la fragmentación del espacio de centro-derecha. "Solo nosotros podemos encabezar esa ola de cambio, de regeneración y de ilusión", ha enfatizado.

Ante un público entregado, ha repasado las principales medidas de su programa como la activación del artículo 155 de la Constitución, la defensa de la prisión permanente revisable o la 'ley antiokupas' para poder echar a la calle a los que ocupen una vivienda en un plazo máximo de 24 horas. Estas dos últimas han sido las medidas más aplaudidas por los asistentes.

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido a la gente no dejarse "engañar por la nueva política". "Me dice un amigo que estamos a 10 escaños de la mayoría absoluta", ha proclamado, para animar a un auditorio entregado. En especial, ha cargado contra Ciudadanos tras fichar a miembros del PP como el expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido: "El plástico al contenedor amarillo y el político sin principios al contenedor naranja y de ahí, que no salga", ha enfatizado.

ÁLVAREZ DE TOLEDO: "VOX ES EL PARTIDO FÁCIL"

Previamente, la candidata del PP por Barcelona al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha retratado a sus rivales de Cs y Vox. Del partido de Albert Rivera ha dicho que tiene "trastornos de la adolescencia" porque "hoy quiere ser Rosalía" y "al día siguiente la Virgen María". En el caso de la formación liderada por Santiago Abascal, ha indicado que se declaran "virilmente de derechas" y la "derecha pata negra" pero, a su juicio, cojean de "las dos" patas.

Además, ha resaltado que Vox en "realidad no es un partido de derechas", ya que, según ha relatado, no es de "esa derecha que representaba" el escritor Manuel Chaves Nogales. "De hecho se parece más a la izquierda", ha exclamado, para añadir que la izquierda tiene una "profunda y demostrada incapacidad para gestionar la realidad" cuando trata de "aplicar políticas propias".

A su entender, la izquierda "solo acierta cuando plagia" y ha bromeado -aludiendo a la tesis de Sánchez-- que "cuando plagia es incluso capaz de doctorarse". Siguiendo con su argumentación, Álvarez de Toledo ha señalado que Vox es el "escapismo de la utopía". "Vox es el partido fácil, votar es difícil y gobernar todavía más", ha apostillado.

En un encendido discurso, interrumpido por los aplausos en varias ocasiones, ha afirmado que quería decir desde la capital de España que "jamás" abandonarán a los catalanes. "Vamos a devolver a los ciudadanos de Cataluña la autonomía que el nacionalismo les ha robado", ha concluido.