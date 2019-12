Casado asegura que Sánchez "ha cruzado el Rubicón" en su negociación con ERC y dice que si fracasa "debe dejar paso"

Actualizado 11/12/2019 23:15:00 CET

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras su consulta con el Rey sobre una posible investidura del candidato socialista como Presidente - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, "ha cruzado el Rubicón" en su negociación con ERC y ha señalado que si fracasa y no logra ser investido presidente del Gobierno "debe dejar paso". A su entender, ha quedado "claro" que el secretario general del PSOE es el tapón" porque por su "culpa" España está en "un bloqueo permanente".

En una rueda de prensa en el Congreso, tras reunirse con el Rey en el Palacio de la Zarzuela, Casado ha criticado que Sánchez lleve un mes intentado "blanquear" a ERC y ha señalado que las informaciones que se están conociendo evidencian que "no tiene marcha atrás".

De hecho, ha criticado que en el marco de esa negociación incluso emplee expresiones propias de los independentistas al hablar de "conflicto político" en Cataluña y se cite también posibles beneficios penitenciarios.

"Sabíamos que iba a intentar traer a Puigdemont a España porque Sánchez lo dijo en campaña pero lo que no sabíamos es que lo iban a traer para negociar la investidura del Gobierno de España. Eso es algo totalmente inasumible", ha afirmado, para recalcar que no puede ser que la "llave" del futuro de España la tenga un "preso condenado por sedición", en alusión a Oriol Junqueras, y otro "fugado" de la Justicia, en referencia al expresidente catalán.

En este sentido, ha recordado las "cesiones" en el Palacio de Pedralbes que el PP denunció hace meses y ha señalado que ahora Sánchez "ha unido su destino" a los independentistas. "El PP no puede unir su destino a esa opción, que es voluntaria y es deseada", ha enfatizado, para añadir que su partido ha sido "generoso y coherente" pero solo ha recibido "un portazo" del secretario general del PSOE.

TIENE OTRAS OPCIONES

Casado ha subrayado que si el Rey propone a Sánchez candidato a la investidura y fracasa, ya no le quedarán "más conejos en la chistera" porque está "en su última oportunidad". "Si Sánchez fracasa, debe dejar paso", ha resaltado.

Tras reiterar su rechazo a abstenerse para facilitar una investidura de Pedro Sánchez, Casado sí que ha defendido que el PSOE y Podemos busquen acuerdos con Ciudadanos, Navarra Suma y las minorías para que el Gobierno no dependa de independentistas.

"Sería una fórmula de desbloqueo que no ha querido explorar. No se ha puesto en contacto con Inés Arrimadas", ha dicho, para recordar que en marzo de 216 Sánchez sí que selló el "pacto del abrazo" con el partido naranja y pidió entonces la abstención de Podemos.

DENUNCIA EL "DESPRECIO" AL PP

El presidente del PP ha denunciado que Sánchez no se haya puesto en contacto con él durante todo este mes, algo que ha calificado como un "desprecio" al Partido Popular. También ha recriminado al líder del PSOE su falta de "deferencia" con el jefe del Estado por "autoproclamarse candidato" dos días después de las elecciones y cuando el monarca estaba de viaje en Cuba.

Esa actuación de Sánchez, ha proseguido, hace "aún más patente" la posición del PP reafirmándose en su 'no' al líder socialista. Según ha agregado, el Partido Popular es la "alternativa" constitucionalista mientras que el jefe del Ejecutivo "ya no lo es". "Solo por la amenaza de volar por los aires el sistema de la Transición y el orden constitucional, Sánchez no merece nuestro apoyo. Eso es lo que he transmitido al Rey", ha detallado.

Casado ha reiterado que el jefe del Ejecutivo en funciones está "dando pasos que desbordan el margen de la constitucionalidad" y ha resaltado que el PP se ha quedado "solo" en la defensa de la Carta Magna. De hecho, ha dicho que le gustaría que hubiera líderes socialistas que "no estuvieran de acuerdo con esa deriva".

Al ser preguntado por la posibilidad de que Sánchez sea sustituido y si en ese caso el PP se abstendría para no ir a terceras elecciones, el líder del PP ha rechazado de plano que su formación vaya a cambiar de opinión, máxime cuando la línea que se está siguiendo es una decisión "libre y meditada de todo el PSOE". A su entender, Sánchez va a "resistir lo que haga falta para presentarse a la investidura".

APELA A LOS 'BARONES' DEL PSOE

En cualquier caso, ha señalado que el PP presentará mociones en los Parlamentos autonómicos para que los 'barones' socialistas "se retraten" acerca de si comparten hablar de "conflicto político" en Cataluña y si "comulgan con esta rueda de molino que Sánchez les intenta dar".

En cuanto a si cree que pueden descarrillar las negociaciones con ERC después de las críticas de algunos dirigentes del PSOE --Javier Lambán ve a ERC un socio "indeseable" y Emilio García Page no quiere "vaselina" para Reyes--, ha asegurado que le "consta" que hay "cierta preocupación" en el PSOE "más allá de las declaraciones escatológicas".

Finalmente, el presidente del PP ha señalado que ir a unas terceras elecciones sería una "gran irresponsabilidad" pero ha subrayado que si eso ocurre sería "responsabilidad exclusiva" del líder del PSOE.