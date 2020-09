Casado carga contra Sánchez por no dejar al Rey ir a Cataluña y ve "tercermundista" no garantizar su seguridad

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado que finalmente el Rey no vaya a Cataluña a entregar los despachos a los nueves jueces, un acto al que no había faltado ningún año, y ha culpado de ello al Gobierno de Pedro Sánchez, ya sea por no garantizar la seguridad del jefe del Estado en una parte de España, lo que tacha de "tercermundista", o bien por ceder ante los independentistas que protestan ante Felipe VI, lo que juzga "inadmisible".

En declaraciones en el Congreso, Casado ha señalado que el PP ya ha pedido explicaciones al Gobierno por este episodio pues considera que en "una nación centenaria" y la cuarta economía del euro no encajan las explicaciones que han trascendido.

El líder del PP espera que "no sea verdad" que el Gobierno considere que la Policía y la Guardia Civil no son capaces de proteger la seguridad del jefe del Estado en Cataluña, pues sería "algo vergonzoso" que situaría a España a un nivel de países tercermundistas

A su juicio, más bien parece que "el Gobierno cede ante los independentistas y no permite que el Rey de todos los españoles no pueda entregar los despachos" en Cataluña, un boicot que ya pasó con los premios Princesa de Girona y que se intentó en la ronda de viajes de los Reyes por las distintas comunidades tras el estado de alarma derivado del coronavirus.

QUE PIERDAN TODA ESPERANZA

Casado ha querido dejar claro que la Monarquía parlamentaria se aprobó en la Constitución de 1978, con un "abrumador respaldo" en Cataluña, y que Felipe VI es Rey porque así lo decidieron las Cortes Generales hace seis años, por lo que ha recomendado "perder toda esperanza" a quienes piden su abdicación y cuestionan la Jefatura de Estado. "El PP no lo permitirá", ha enfatizado.

En todo caso, el líder del PP considera que "el culpable de esto es Pedro Sánchez, que calla y otorga para seguir en el poder", y "eso es algo absolutamente inadmisible".