Casado dice que Cosidó cometió una "torpeza" pero debe ser justo y que con el CGPJ ha aprendido a no pactar con Sánchez

Publicado 29/11/2018 11:33:29 CET

Señala que el 'whastapp' no "malogró" el acuerdo sino la "filtración" días antes del nombre de Marchena

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que de la polémica en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprendido a que no puede pactar "absolutamente nada" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Además, ha subrayado que el portavoz del Grupo Popular, Ignacio Cosidó, cometió una "torpeza" con el 'whastapp' a los senadores, pero ha recalcado que tiene que ser "justo" porque ese acuerdo no se "malogra" por ese mensaje sino por la filtración días antes del nombre del presidente del Consejo.

En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, Casado ha explicado que optó por hablar con el Gobierno de la renovación del CGPJ porque la "interinidad del órgano de gobierno de los jueces" no le parecía "lo más correcto con la que venía con el juicio del procés". Sin embargo, ha recalcado que el Gobierno socialista no ha sido un interlocutor "válido" porque "filtró" el nombre de Manuel Marchena para presidir ese Consejo tan solo "quince minutos" después de haber sido propuesto.

Según ha indicado, en ese momento se dió cuenta de que "no se podía pactar" con el Gobierno. "Y si tardé siete días en romper ese acuerdo fue para no perjudicar a ese candidato porque ahí si que había riesgo de dejar en mal lugar la Sala II y el juicio del procés", ha manifestado, para culpar al Ejecutivo de Sánchez de haber "malogrado" ese pacto aunque él no hiciera tampoco "todo bien" y que fue un "error".

DICE QUE NO LE TEMBLARÁ EL PULSO

Al ser preguntado por la situación de Cosidó, que envió un sábado un mensaje de móvil a los senadores justificando el acuerdo con el Gobierno, Casado ha señalado que lo primero que hizo fue llamar a su portavoz parlamentario en el Senado para "pedirle explicaciones" y que él le reconoció que había sido "tremendamente irresponsable" enviando ese 'whatsapp'.

"Intento ser justo", ha enfatizado, para agregar que no le va a "temblar el pulso" para que "salga de la Ejecutiva una persona con una conducta no ejemplar". Eso sí, ha dicho que en este caso es una "torpeza y una irresponsabilidad" pero el pacto no se "malogra por ese mensaje".

Además, el presidente de los 'populares' ha destacado que no puede poner el baremo en mensajes privados que "alguien filtra para hacer daño pero que en el fondo no representan la línea de la dirección nacional" del Partido Popular.

"Lo que he aprendido es que con este Gobierno no se puede pactar absolutamente nada aunque te lo marque la propia ley", ha dicho, para añadir que también se ha dado cuenta de ello con el tema de Gibraltar porque "nadie" del Ejecutivo socialista le ha telefoneado sobre este asunto.