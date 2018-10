Casado dice que "no morderá el anzuelo" de los aforamientos: "Que quieren suprimirlos, fenomenal, los 250.000"

Publicado 17/09/2018 21:51:32 CET

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el PP "no morderá el anzuelo" de los aforamientos que ha lanzado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para reformar la Constitución con el objetivo de acabar con los aforamientos en 60 días. Tras subrayar que este asunto "no es urgente", ha dicho que su partido no tiene "ningún problema" en abrir este debate, que ya recogió en su programa, pero ha dejado claro que si el Gobierno socialista quiere suprimirlos, que sean "todos" y no solo los que afectan a los políticos.

"Una vez más no vamos a morder el anzuelo. Que quieran suprimir los aforamientos nos parece fenomenal, los 250.000", ha exclamado Casado en un foro organizado por el diario 'La Razón', al que han numerosos cargos del PP como la presidenta del Congreso, Ana Pastor, los portavoces en la Cámara Baja y el Senado, Dolors Montserrat e Ignacio Cosidó, el presidente del Senado y del PP de Madrid, Pío García-Escudero, y la exministra María Dolores de Cospedal, y hasta cinco 'barones' del PP: Fernando López Miras, José Antonio Monago, Isabel Bonig, Ángel Garrido y Alfonso Fernández-Mañueco.

¿Y LOS AFORAMIENTOS DE JUECES Y POLICÍAS?

El líder del Partido Popular ha afeado al jefe del Ejecutivo que se plantee acabar con los aforamientos políticos pero no se plantee estudiar otros aforamientos que afectan a otros colectivos como los jueces, policías, militares o guardias civiles para no "molestarlos".

Casado ha recordado que el dirigente de IU Alberto Garzón interpuso una querella contra Mariano Rajoy tras un Consejo Europeo en el que se pactó la cuota de refugiados con otros países europeos. Según ha añadido, si el expresidente del Gobierno no hubiera tenido aforamiento estaría imputado por este asunto junto a los 27 socios comunitarios.

En este punto, ha recalcado que en España, con la que está "cayendo", el PP no va a "morder el anzuelo" que pone el Gobierno con propuestas como la de aforamientos cuando, a su entender, no es urgente. Dicho esto, ha recordado que su formación propuso en su programa electoral la racionalización de los aforamientos y ha añadido que el exministro Alberto Ruiz Gallardón ya planteó "una medida" en este sentido que no fue apoyada por otros partidos.

El presidente del PP ha afirmado que su partido no tiene "ningún problema" en abordar este asunto pero no es un tema "perentorio y urgente". "¿Por qué es urgente los aforamientos? Por Sánchez. Lo urgente no es reformar la Constitución sino tapar la incapacidad de un Gobierno para gestionar este país y tapar los escándalos que todas las semanas afectan a uno de los miembros del Gobierno", ha concluido.