Casado dice que Sánchez "hoy" ha "reconocido" que habrá indultos a los líderes independentistas del 1-O

El líder del PP, Pablo Casado, considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "hoy" ha "reconocido" que habrá indulto a los líderes independentistas del 1 de octubre que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo. En este sentido, se ha mostrado convencido de que si gana el PSOE las elecciones generales habrá indultos, mediación internacional y consulta de autodeterminación.

Así se ha pronunciado después de que, en una entrevista en La Sexta, Sánchez no haya querido pronunciarse sobre un posible indulto alegando que es el presidente del Gobierno y debe respetar el trabajo de jueces y fiscales, la independencia del Poder Judicial y el principio de presunción de inocencia. Eso sí, ha dejado claro que, "una vez haya que sentencia, el poder político tendrá que posicionarse".

En el foro ABC, Casado ha señalado que "hoy, en las pocas entrevistas" que da Sánchez "ha dicho que no descarta los indultos" y ha añadido que tampoco lo negó en el Parlamento cuando le interrogó por esta cuestión.

"Igual que no ha negado que volverá a pactar con los separatistas e igual que no ha negado esa vía de mediación internacional, por la que hoy también le han preguntado y no ha rechazado", ha afirmado, para añadir que Sánchez "va a hacer exactamente lo que le pida Torra (presidente de la Generalitat) como ya hizo en Pedralbles", en alusión al encuentro que ambos celebraron en ese palacio el pasado mes de diciembre.

Casado ha señalado que ese documento que se acordó en Pedralbes incluía el derecho de autodeterminación y Sánchez lo "ocultó" durante dos meses, "hasta que Torra lo filtró para boicotear la negociación presupuestaria" de las cuentas públicas del Estado.

Dicho esto, ha saludado que "hoy" Sánchez "lo ha reconocido". "Se lo agradezco. Por supuesto que habrá indultos, por supuesto que habrá mediación internacional, por supuesto que habrá consulta de autodeterminación", ha apostillado.



DESCARTA ABSTENERSE CON SÁNCHEZ

Casado ha descartado de plano la posibilidad de abstenerse para que Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno porque "ha sido el primero en la historia que ha pactado con los separatistas y además ha recibido el apoyo de los batasunos-proetarras". "Por tanto, está absolutamente deslegitimado para recibir el apoyo del PP", ha proclamado.

Al ser preguntado si el PP hace autocrítica por declaraciones como la de que Sánchez "prefiere las manos manchadas de sangre", Casado ha indicado que le "sorprende que se hable más de la denuncia que del hecho denunciado", ya que, a su entender, el "hecho" es que el Gobierno de España "depende de los batasunos y permite que Otegi se vanaglorie diciendo 'somos decisivos'".

Casado ha denunciado la "falsa moderación" de Sánchez y su "disfraz de centrismo". A su juicio, "no cuela" porque es el presidente "más radical que ha tenido la historia de la democracia española, no solo porque está gobernando con los más radicales sino porque además ha tejido un cordón sanitario contra el PP". "Nosotros lo que tenemos que hacer es denunciarlo y dejar muy claro que está dispuesto a volverlo a hacer", ha advertido.

Además, ha asegurado que el PSOE llamaba a los cargos del PP "asesinos por la calle" en el 2011 "supuestamente por haber participado en una misión de reconstrucción junto con 41 países en un país de Oriente Medio", en alusión a la guerra de Irak.

De la misma manera, ha indicado que les llamaron "indecentes" en las pasadas elecciones "supuestamente porque dos alcaldes del PP habían recibido una financiación irregular, en cuya competencia no tenía nada que ver el PP", en referencia al caso Gürtel. Además, ha dicho que el pasado verano "el PSOE a coro" le llamó "fascista y xenófobo" por ir a apoyar las Fuerzas de Seguridad a Ceuta y Melilla.

Según el líder de los 'populares', el presidente del Gobierno quiere "vender España a trozos y a plazos" y, sin embargo, es el PP el que "crispa" por "denunciar lo que están haciendo".

NO SE CREE LAS ENCUESTAS

Además, Casado se ha mostrado convencido de que el PP va a gobernar tras las elecciones de abril porque las encuestas "siempre se han equivocado", como ocurrió en 2016. Además, ha dicho que es "muy difícil" hacer pronósticos cuando hay un 40% de indecisos y una situación "inédita" de fragmentación de espacio de centro-derecha.

De hecho, ha dicho que esa fragmentación es "clave" en las circunscripciones de menos de seis escaños, por lo que es "imposible" hacer predicciones. En cualquier caso, ha vuelto a apelar al voto útil al PP porque es el "único" que puede echar a Sánchez del Palacio de la Moncloa.

Además, el líder del PP ha dicho que Sánchez "puede sumar con los independentistas, con los batasunos y con los comunistas de Podemos". Eso sí, ha añadido que si el PSOE "suma con Ciudadanos, van a pactar" como ya hicieron tras los comicios de 2015 aunque la investidura no prosperó.