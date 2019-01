Casado dice que a Sánchez le "vale el plato de lentejas de seguir en Moncloa" aunque los PGE "rompan España"

Publicado 14/01/2019 10:04:34 CET

Asegura que el Presupuesto del Gobierno es "letal" para la economía española y la "ruina pura" del país

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 es "ruina pura" para España y ha recalcado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está "vendiendo España por un puñado de días más en La Moncloa". "Ellos ya no ocultan que están siendo rehenes de los independentistas de Cataluña, es decir, que el plato de lentejas de seguir en la Moncloa les vale con romper España", ha enfatizado.

En una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, Casado ha criticado el cuadro presupuestario que recogen las cuentas públicas para 2019 que llegarán hoy al Congreso, en especial que dedique 6.000 millones más en impuestos y gasto público que, a su juicio, era "innecesario". "Creo que es letal para la economía española y creo que el pago de su alquiler en la Moncloa a sus socios populistas nos está saliendo demasiado caro", ha resaltado.

Al ser preguntado si el PP podría plantearse abstenerse por el bien de España como demanda Sánchez, ha dicho que el jefe del Ejecutivo "por el bien de España, lo que debería hacer es dejar de mentir", ya que, según ha recordado, dijo que convocaría elecciones poco después de la moción de censura.

LAS "MENTIRAS" DE SÁNCHEZ

En este sentido, Casado ha recalcado que la "primera mentira" de Sánchez es que no ha dado la voz a los españoles y quiere seguir hasta 2020. Y la "segunda mentira" es que prometió que "nunca aceptaría los votos de los que querían romper España" y finalmente llegó a la Moncloa gracias a ellos.

"Tenemos en la Moncloa un presidente del Gobierno que ha llegado mintiendo y que, además, en un acto público este fin de semana se regodea en la mentira", ha enfatizado, en alusión al mitin de Sánchez en Barcelona organizado por el PSC en el que dijo que Casado y Rivera pueden esperar "sentados" porque los socialistas van a gobernar hasta 2020.

Ante el aumento de la inversión para Cataluña en los PGE, Casado ha señalado que "esos 1,700 millones de euros anunciados" y la espera de ver cómo "se cristaliza el resto, claramente es una contrapartida". "Pero es que ya no lo oculta (Sánchez)", ha enfatizado, para criticar que el presidente del Gobierno siga la senda de su predecesor socialista José Luis Rodríguez Zapatero cuando aceptó aprobar el Estatuto catalán que viniera del Parlament.

EL GOBIERNO, "REHÉN DEL INDEPENDENTISMO"

"Ellos ya no ocultan que están siendo rehenes de los independentistas de Cataluña, es decir, que el plato de lentejas de seguir en la Moncloa les vale con romper España. Dirán que esto suena muy tremendista y que crispo y no soy tan simpático como él. Pero esto no es simpatía, esto es defender a España y hay un Gobierno que está vendiendo España por un puñado de días más en la Moncloa", ha proclamado.

En este sentido, el presidente del PP ha afirmado que Sánchez "prefiere darles lo que piden", a pesar de que estos Presupuestos, ha dicho, son "la ruina pura". De hecho, ha destacado que Podemos ha puesto encima de la mesa para apoyar al Ejecutivo "planes de vivienda intervencionistas y ruinosos".