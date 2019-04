Casado dice que Sánchez está "en modo avión y le importa un bledo España": "No quiero su España en blanco y negro"

Actualizado 20/04/2019 17:08:06 CET

Asegura que quiere ser el "presidente de todos" y no quiere "La España en blanco y negro que lleva el PSOE"

ALICANTE, 20 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado este sábado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lleva en "modo avión toda la legislatura" y le "importa un bledo España" porque "solo quiere los oropeles del poder". Dicho esto, ha pedido el voto para el Partido Popular en las elecciones generales del 28 de abril porque quiere ser el "presidente de todos".

"No queremos la España en blanco y negro que lleva el PSOE. Queremos una España en la que quepan todos, quiero ser el presidente de todos porque no excluimos a nadie", ha proclamado Casado en el Auditorio de la Diputación de Alicante, en apoyo de la candidata del PP a la Presidencia de la Generalitat, Isabel Bonig, que también se enfrenta a elecciones autonómicas el próximo 28 de abril. En este acto han tomado también la palabra el presidente del PP de Alicante, José Ciscar, y los número uno al Congreso y al Senado en las generales, César Sánchez y Pablo Ruz, respectivamente.

Alicante es una de las provincias que el PP ha marcado como claves ante las generales porque los cinco escaños actuales pueden pasar a se dos o tres, según los datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Precisamente este sábado coinciden en Alicante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Casado, la cabeza de cartel de Cs por Barcelona, Inés Arrimadas, y el líder de IU, Alberto Garzón.

Ante más de 2.000 personas, según el PP, Casado ha dicho que imagina que Sánchez habrá acudido en su Falcon a Alicante, dado que ahora utiliza en campaña "un falcon privado" que "pagarán los socialistas" con sus "cuotas". "Lleva en modo avión toda la legislatura, le importa un bledo España, Solo quiere los oropeles del poder: el Palacio de Doñana, el Palacio de Lanzarote. Si tuviérais aquí palacio, vendría", ha ironizado, para añadir que "como se descuide el Rey le quita el Palacio de Marivent".

"RECUPERAR LA DIGNIDAD DE LA NACIÓN"

El presidente del PP ha pedido el voto para el PP porque si gana Pedro Sánchez "tendrán en el Gobierno a Junqueras, a Otegi, a Jordi Sànchez y a Pablo Iglesias". "Que no engañen a nadie. Esa es la alternativa que Pedro Sánchez tiene para el 28 de abril. Por eso no ha negado la hoja de ruta del Palacio de Pedralbes", ha enfatizado, para añadir que será un Gobierno "en manos de los independentistas" y el PP quiere ganar las elecciones "por la dignidad de toda una nación como la española".

Además, ha criticado unas declaraciones en 'Crónica Global' de la ministra Meritxell Batet en las que aseguraba que "si hay más de dos millones de personas en Cataluña que no reconocen como suyo el marco constitucional, pretender imponerlo" no va a conducir "a ninguna solución". "Oiga ministra, ¿Cómo que no se puede imponer la Constitución a nadie? La ley no se impone, la ley se cumple y como ministra debe usted hacer cumplir la ley porque sin ley esto es la jungla, sin ley esto es absolutamente invivible", le ha respondido.

Una vez más, el líder de los 'populares' ha señalado que Sánchez es "un peligro público para España" y el presidente "más radical de la historia democrática de España por mucho que se disfrace de moderación". De hecho, ha resaltado que en cuanto le "aprietan un poquito" en una entrevista "sale su verdadera cara" y queda en evidencia su "falsa moderación".

VE UNA "RECESIÓN EN CAMINO"

Ante un auditorio entregado, el presidente del PP se ha presentado como "la única alternativa" ante un Gobierno de Sánchez en el que "mandan" los "independentistas, comunistas y batasunos". "No lo vamos a tolerar, ganaremos las elecciones por la dignidad de toda una nación", ha abundado.

Además, el líder del PP ha alertado de que en España hay "una recesión en camino" y ha criticado que el Gobierno del PSOE "oculte" a la gente esas "luces rojas" que se están produciendo en la economía como hizo en el pasado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según ha dicho, si se queda Pedro Sánchez en Moncloa, "la crisis vuelve" y se ha mostrado convencido de que tendrán que "reconstruir" la "nación" una vez más -como hicieron Mariano Rajoy y José María Aznar-- cuando llegaron al Gobierno.

Casado ha afirmado que ell PP propone una "agenda de libertad, unidad de España, prosperidad, desarrollo económico y seguridad". "Este PP es imparable porque hemos aprendido de los errores, pero estamos orgullosos de todo lo que hemos hecho", ha manifestado.

PIDE QUE LA LENGUA NO SEA UNA "BARRERA"

Casado -que ha estado acompañado por su mujer, Isabel Torres, que es de Elche-- ha señalado que el agua es un recurso en el que hay que tener "igualdad acceso", al tiempo que ha defendido el corredor Mediterráneo y que el AVE llegue a Elche. También ha asegurado que el valenciano, que es una "riqueza", no puede ser una "barrera" que sirva para "discriminar". Por eso, ha defendido una Ley de Lenguas que garantice que "no habrá una oposición en que la lengua oficial de una autonomía sea un requisito". "Podrá ser un mérito, no un requisito", ha indicado.

En su turno, Bonig ha llamado a movilizarse y apoyar al PP el día 28 de abril para echar tanto a Ximo Puig de la Comunidad Valenciana como a Pedro Sánchez del Gobierno de España, que, según ha dicho, son "iguales". Además, ha criticado que ambos estén de "rodillas y al servicio de separatistas y de la extrema izquierda".