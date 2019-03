Casado dice que Sánchez no quiere un cara a cara con el PP porque no le "interesa" hablar de economía

Publicado 20/03/2019 11:18:41 CET

Asegura que Sánchez se centra en Franco, Rivera habla de "rojos y azules" y Abascal ni "aparezca en los medios"

MADRID, 20 Mar.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no quiere un cara a cara con él porque no le "interesa" entrar a debatir sobre la situación de la economía y solo quiere "hablar de Franco", dado que está haciendo "lo mismo" que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero llevando al país a la "bancarrota".

"No les interesa porque el PP no tiene competencia en materia económica y el PP ha revalorizado las pensiones un 16% por ciento cuando hemos gobernado. Pedro Sánchez recibió un Gobierno que creaba 8.000 empleos al día y lo va a dejar con un Gobierno que destruye 7.000 empleos al día", ha manifestado.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Casado ha recriminado a Sánchez que solo quiera "hablar de Franco" y de Vox. Sin embargo, ha dicho que él quiere hablar de la economía y de los problemas que afectan a los españoles en materia de sanidad, educación o empleo.

El líder del PP ha subrayado que el Banco de España ya anuncia un déficit de 12.000 millones de euros y ha señalado que eso le recuerda al expresidente Zapatero porque "hizo lo mismo" que Sánchez y "dejó España en bancarrota". "Ya que que no les interesa y por eso no quieren debatir un cara a cara", ha enfatizado.

Es más, Casado ha extendido su crítica a otros partidos que, a su entender, tampoco quieren hablar de la economía. Así ha dicho que el líder de Cs, Albert Rivera, habla de "rojos y azules", el líder del PP, Santiago Abascal, "no aparece en los medios" y si lo hace es para hacer propuestas como "llevar armas por la calle".

En cuanto a si cree que Sánchez no quiere un cara a cara con él, Casado ha advertido que su electorado debe "evaluar" por qué no quiere ese debate a dos cuando sus antecesores José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy "lo aceptaron". "Sería una cosa para explicar. ¿Por qué no acepta un cara a cara con el líder de la oposición que, por cierto le saca 50 escaños en el Congreso?", ha interpelado.

APELA AL VOTO ÚTIL

El presidente del PP ha apelado al voto útil ante las elecciones generales del 28 de abril y ha explicado que en las provincias pequeñas de menos de seis escaños puede ocurrir que los últimos escaños que se reparten -una veintena-- vayan a parar a Podemos o el PSOE

Por todo ello, ha insistido en que si se quiere "echar a Pedro Sánchez de la Moncloa" se tiene que "optimizar ese esfuerzo votando al PP", ya que, luego ya se pondrán "de acuerdo con otros partidos". "Pero experimentar con el voto con lo que está pasando en España, creo que no son las elecciones adecuadas", ha avisado.

Casado ha rechazado que pida que Vox no se presente en esas provincias pequeñas pero ha apelado a la responsabilidad de esa formación política. "No digno que no se presenten sino que evalúe el electorado que tiene que hacer para echar a Sánchez", ha apostillado.

Así ha dicho que la gente "piensa que votando a Vox o Cs garantiza que esos escaños luego suman con el PP", pero ha recalcado que esos votantes deben saber que en España la ley "no es mayoritaria, sino proporcional". "Solo hay dos alternativas de Gobierno y dos posibles presidentes de Gobierno: o Sánchez o yo", ha proclamado.

Al ser preguntado cómo va a convencer a esos votantes para que no se vayan a Cs o Vox, ha señalado que apelará a la gestión del PP en materia económica pero también ante hechos como parar el 'plan Ibarretxe' o el 'plan Puigdemont', "poniendo a esas personas en el banquillo" con el juicio del 'procés'.

Ante el hecho de que si quiere presumir de gestión, esté haciendo fichajes sin experiencia de gestión como el de Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid y que en su día criticó la propia Cayetana Álvarez de Toledo, Casado ha recordado que la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid fue viceconsejera de Justicia en Madrid. En el caso de Álvarez de Toledo, que es cabeza de cartel por Barcelona, ha señalado que es una persona "brillante".

Finalmente, ha recordado su experiencia como padre de un niño prematuro y ha elogiado a la sanidad pública española, trasladando el mensaje a mujeres que estén en esa misma situación de que "hay esperanza y les puede ir bien". También ha asegurado que a Pablo Iglesias e Irene Montero, a los que ha definido como "unos padres estupendos", les pasó algo similar con sus mellizos.