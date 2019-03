Casado dice ser víctima de una "fake news" y subraya su apuesta por la confidencialidad de madres que dan en adopción

Publicado 14/03/2019 14:06:46 CET

VALLADOLID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado sentirse víctima de una "fake news" y ha aclarado que una de las medidas incluidas en su futura Ley de Maternidad pasa por garantizar la confidencialidad de las madres que deciden dar sus hijos en adopción.

"El PP propone que las madres embarazadas que deciden entregar a su hijo en adopción, en vez de abandonarlo, tenga garantizada la confidencialidad, los mismos derechos si estuviera regularizada o no", ha señalado Casado en su intervención en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid donde ha recogido el premio a 'Mejor comunicador'.

De este modo, Casado ha asegurado que se ha visto obligado a aclarar algo que él no dijo y que se basaba en que las mujeres inmigrantes sin papeles se "blindaban" si entregaban a su hijo en adopción, una aseveración que, según ha subrayado, se trata de una 'fake news' que por error se publicó en un medio de comunicación y que fue corregido posteriormente.

"Es una 'fake news', me siento víctima porque antes de político soy persona, me resulta de especial gravedad", ha lamentado Casado, quien ha reiterado: "Yo no he dicho nada, no hay nota de prensa y, sin embargo, hoy está en todas las tertulias y vemos a todos los partidos de la oposición intentando decir una barbaridad que yo jamás admitiría".

