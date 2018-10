Casado: Si el PP "suma" con Cs en Andalucía intentará formar un Gobierno alternativo

Actualizado 16/10/2018 11:56:29 CET

Admite que Cs también dijo hace tres años que no pactaría con Susana Díaz y luego lo hizo: "Ya no me fío"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este martes que intentarán formar un Gobierno alternativo en Andalucía con el partido de Albert Rivera si su formación y Ciudadanos (Cs) "suman" tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.

"Si sumamos con Ciudadanos y vamos a quedar por encima de Ciudadanos, intentaremos hacer un Gobierno alternativo", ha declarado Casado en un desayuno informativo organizado por Europa Press al que ha acudido toda la cúpula del PP, varios exministros de Mariano Rajoy y más de media docena de presidentes regionales de la formación.

Casado ha subrayado que el PP cuenta con encuestas que le dan "buenos resultados" en Andalucía y ha dicho que aspiran a ganar los comicios del 2 de diciembre. De hecho, ha recalcado que en esta comunidad han ganado "casi todas las elecciones".

El presidente de los 'populares' ha subrayado que el PP cuenta con "experiencia de gestión", dado que su candidato, Juan Manuel Moreno, fue secretario de Estado de Igualdad con Mariano Rajoy y teniente de alcalde en Málaga. También ha destacado que son el "único" partido que puede "garantizar la alternancia en el poder", puesto que Cs ha estado apoyando a Susana Díaz "hasta anteayer".

ACABAR CON "LA CORRUPCIÓN SISTÉMICA"

En este punto, ha repasado algunos de los casos de corrupción que han afectado al Gobierno socialista andaluz, en especial el de las 'tarjetas black' de la fundación FAFFE, que ha definido como un "escándalo nauseabundo" en el que se llegaron a gasta hasta 32.000 euros en "prostíbulos".

Por eso, ha dicho que en los comicios del 2 de diciembre hay que acabar con "40 años de corrupción sistémica", así como de deuda, paro y déficit récord sacando al PSOE de la Junta de Andalucía. Según ha insistido, solo el PP puede "garantizarlo".

Al ser preguntado si se cree las palabras de Albert Rivera asegurando que su partido no pactará con Susana Díaz de nuevo, como hizo tras los comicios de 2015, Casado ha recordado que eso mismo dijo hace 4 años. "Ya no me fío", ha proclamado.

LA LISTA MÁS VOTADA

Casado ha recordado que este martes llevan al Pleno del Congreso una iniciativa para que gobierne la lista más votada tras las municipales y ha dicho que lo que quiere el PP es que se "retrate" el Partido Socialista.

Según ha agregado, el PP no quiere "ir a boxear otra vez" con una mano en la espalda, en alusión a lo que ocurrió tras los comicios de 2015 y los gobiernos que les arrebató la izquierda a través de pactos postelectorales. "Si no lo votan que no nos hagan concurrir a las elecciones en desigualdad de condiciones", ha concluido.