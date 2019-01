Casado exigirá regular "el problema" de los menores migrantes no acompañados: "Con la inmigración no se puede jugar"

Publicado 02/01/2019 14:56:06 CET

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles que su formación presentará la próxima semana en el Congreso una proposición no de ley para regular "el problema" de los menores migrantes no acompañados. Además, ha recalcado que con la inmigración "no se puede jugar" sino que tiene que ser "regular, ordenada y vinculada al mercado de trabajo".

En un acto en Melilla, para presentar a Juan José Imbroda como candidato a las elecciones de mayo de 2019, Casado ha recalcado que en Melilla hay mil menores no acompañados y que en España en su conjunto ascienden a 12.500. Según ha dicho, no hay "una regulación por la que esto se limite" y "problema" lo acaban teniendo las ciudades que no pueden hacer frente a esa situación en materia de alojamiento y servicios sociales.

Por eso, y en línea con la petición del PP de Melilla, ha avanzado que el Grupo Popular presentará una iniciativa para dejar "muy claro" que la "problemática" vinculada a los menores no acompañados no solo puede ser social sino que también tiene que verse "desde la perspectiva de inmigración económica y, por tanto, en sus derivadas de seguridad ciudadana y control de las fronteras".

Además, ha lamentado la "incertidumbre" que hay en relación con el Puerto de Melilla, que es una "infraestructura estratégica para España". "Os garantizo que en cuanto volvamos al Gobierno de España, el Puerto de Melilla volverá a ser un punto estratégico en política presupuestaria, de comunicaciones y de infraestructuras estratégicas" ha manifestado.

