Casado insta al Gobierno a "clarificar" su posición en la crisis de Ucrania y se queja de que Sánchez no le informe

Insiste en que apoyará el despliegue "si se hace" y dice que le gustaría escuchar a Yolanda Díaz, tras las críticas de Pablo Iglesias

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha emplazado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez a "clarificar" su posición en relación con un posible envío de efectivos de la Armada por la crisis de Ucrania y ha recalcado que su partido apoyará ese despliegue "si finalmente se hace". Dicho esto, se ha quejado de que el Ejecutivo no le informe ni le haya "avisado" de sus movimientos, después de que tenga intención de adelantar el envío de una fragata al Mar Negro.

En declaraciones a los periodistas, durante su visita a Fitur, Casado ha afirmado que "la posición del PP es de Estado" y que el Gobierno cuanta con todo su apoyo para "cumplir sus obligaciones en el marco de la Alianza Atlántica".

"Si la OTAN requiere del desplazamiento de buques de la Armada o de un despliegue aéreo o de tropas, nosotros lo apoyaremos porque pensamos que es clave para garantizar la paz en Europa, la integridad de algunos de los países con los que compartimos política de vecindad y el progreso económico y social asociado a esa estabilidad geoestratégica", ha manifestado.

EL PP APOYARÍA EL DESPLIEGUE DE TROPAS SI SE HACE

Tras insistir en que el PP apoyará "ese despliegue si finalmente se hace", se ha quejado de que el Gobierno aún no haya "avisado" al principal partido de la oposición y ha recordado que, en estos casos además estaría "obligado a informar" al Parlamento de cualquier decisión relativa a un "movimiento de tropas". De hecho, ha destacado que en los "últimos 40 años" se ha mantenido informado al primer partido de la oposición.

A renglón seguido, ha asegurado que le gustaría que el Gobierno "clarificara" su posición sobre este asunto tras las discrepancias que han expuesto públicamente cargos de Podemos. "Digo el Gobierno porque como dicen que es un solo Gobierno y está muy unido, entiendo que esos ministros de Podemos que están en contra de la OTAN y a favor de Rusia, digan si están de acuerdo con la posición de la ministra de Defensa, del ministro de Exteriores y entiendo del presidente del Gobierno", ha enfatizado.

En este punto, ha señalado que le gustaría escuchar a la vicepresidenta Yolanda Díaz pronunciarse sobre este asunto tras las declaraciones del exlíder de Podemos Pablo Iglesias asegurando que "no está de acuerdo" e "incluso está comparando esto con un belicismo del que ya acusó la izquierda al PP". A su entender, eso es "igual de injusto que si ahora acusarán" al presidente Pedro Sánchez.

Casado ha afirmado que el PP "siempre ha participado en operaciones internacionales bajo el mandato de Naciones Unidas o la OTAN". "Y estoy convenido de que si Sánchez decidiera hacerlo, tendría también el paraguas de la OTAN o de Naciones Unidas. Y espero que también el refrendo del Parlamento español", ha indicado.

Al ser preguntado si el PP estaría dispuesto a forzar una comparecencia del Gobierno en el Congreso si al final no le informa, el presidente de los 'populares' ha dicho que si no se da cuenta al Parlamento su grupo parlamentario solicitará su comparecencia. Sin embargo, ha hecho hincapié en que esto es una cuestión de Estado, confiando en que se produzca esa comunicación.

"EL PP NO VA A HACER CAMPAÑAS DE 'NO A LA GUERRA'"

Casado ha afirmado que un Gobierno se define por "su actuación, su unidad de acción y su coherencia". En este punto, ha indicado que lo que pide el PP al Ejecutivo es "coherencia" y un "respeto a los representantes de la soberanía nacional".

Además, ha indicado que el PP "siempre ha hecho gala de su responsabilidad" aunque no la tuvieron en el pasado "por parte de la izquierda". De hecho, ha recordado que el PP mostró esa responsabilidad con el Gobierno de Felipe González "en las operaciones que tuvieron lugar en la antigua Yugoslavia, en las operaciones en Medio Oriente, en especial en Irak".

"No vamos a hacer campañas de 'no a la guerra' si hubiera un movimiento de tropas, aunque esperamos que la vía diplomática se agote y no haya ningún tipo de conflicto armado en el este de Europa", ha enfatizado, para insistir en que el Gobierno "debe contar con la oposición para cuestiones de Estado" como ésta. "Cada uno se define", ha concluido.



