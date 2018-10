Casado: "No entiendo por qué otros candidatos reniegan de Aznar"

Publicado 02/07/2018 11:56:13 CET

El exvicesecretario de Comunicación y candidato a la Presidencia del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que está "orgulloso" de haber sido jefe de gabinete de José María Aznar y portavoz de Mariano Rajoy. Dicho esto, ha afeado a sus rivales en la carrera por la Presidencia del PP que digan que él es el candidato de Aznar y ha dicho que no "entiende" que "renieguen" del expresidente.

"Me extraña que personas que llevan 30 años haciendo política con Aznar, digan que soy el candidato de Aznar", ha afirmado Casado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press. Precisamente, este mismo lunes, la exministra y candidata a presidir el PP, María Dolores de Cospedal, ha sugerido que la candidatura de Casado es "próxima" a Aznar.

Casado ha señalado que al afiliado del PP le gusta que la gente del partido esté "orgullosa de su historia y que no reniegue de ella". "No entiendo por qué otros candidatos reniegan de Aznar", ha enfatizado, para recordar que el expresidente del Gobierno "ya no está en política".

"HAY QUE ESTAR ORGULLOSOS DE NUESTRO PASADO"

El dirigente del PP ha indicado que para recuperar el espacio fuera del partido, es "bueno" que estén "orgullosos" del partido. "Fraga, Aznar y Rajoy han sido grandes presidentes del PP, han trabajado juntos durante muchos años. Hay que estar orgullosos de nuestro pasado para mirar al futuro", ha apostillado.

Casado ha insistido en que si no hay unidad en el PP no serán una "opción ganadora" en las elecciones y ha agregado que si él gana "no pierde nadie". "Nuestro militante está deseando que estemos orgullosos del partido y que no estemos hablando de galgos o podencos o tu de quién eres", ha aseverado.

FEIJÓO, UN "EJEMPLO A SEGUIR"

Tras los elogios de Alberto Núñez Feijóo a Cospedal, Casado ha señalado que el presidente gallego es una persona "elegante" y ha estado "impecable". Según ha añadido, él arrancó la campaña en Galicia y ya dijo que era un "ejemplo a seguir".

Finalmente, el exresponsable de Comunicación del PP ha indicado que en su proyecto "cabe todo el mundo" y ha apostado por "ilusionar" a la gente, "abriendo puertas y ventanas". "Mi plan será integrador y ganador", ha aseverado.