Casado ofrece a Sánchez negociar los Presupuestos si renuncia a la Mesa con independentistas y la reforma de la sedición

Publicado 17/02/2020 15:09:00 CET

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizar la estabilidad presupuestaria pactado con los populares los próximos Presupuestos Generales del Estado si rompe con los independentistas y renuncia a la mesa entre el Gobierno central y el autonómico, así como a reformar el delito de sedición para favorecer a los condenados del procés.

Durante su encuentro de este lunes con presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa, Casado le ha pedido que imprima un giro radical a algunas de las primeras decisiones que ha tomado en apenas un mes al frente del nuevo Ejecutivo de coalición.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa, Casado ha contado cómo ha reclamado a Sánchez que "renuncie" a la mesa de negociación con los independentistas catalanas en la que "ni siquiera" ha establecido una serie de "líneas rojas".

Pero también le ha demandado que "no modifique el Código Penal" para beneficiar a los dirigentes condenados por el 'procés' y que no nombre a la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado al considerar el PP que "no reúne los requisitos" mínimos para el cargo.

En materia de política exterior, Casado también ha exigido a Sánchez que vuelva a referirse a Juan Guiadó como presidente legítimo de Venezuela.