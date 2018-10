Casado se presenta a presidir el PP con 5.000 avales y evitar que el partido se rompa

Publicado 20/06/2018 14:57:59 CET

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del PP Pablo Casado ha entregado más de 5.000 avales en la sede nacional del partido en Madrid que respaldan su propuesta para suceder a Mariano Rajoy y que según ha dicho, proceden de toda España y de tanto de las bases como de los mandos intermedios de la formación. Ha adelantado que mañana mismo comenzará su campaña con la intención de recorrer todas las provincias españolas.

Acompañado por el vicesecretario de Política Sectorial del PP, Javier Maroto, Casado se ha presentado como la "única candidatura que garantiza que el PP no se rompa" y ha agradecido los amplios apoyos que según ha dicho, está recibiendo.

"No he ido pidiendo avales, no he forzado a que compañeros se tengan que retratar con su nombre ni que se hagan una foto", ha afirmado en declaraciones a los medios.