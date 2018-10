Casado rechaza lecciones de Sánchez porque está "aliado con batasunos, independentistas y extrema izquierda"

Publicado 24/10/2018 14:10:29 CET

Se reafirma en que el jefe del Ejecutivo es responsable del "golpe de Estado" y dice a ERC que sobre fusilamientos debería "callarse"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha recalcado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no puede "dar lecciones" ni pedir "moderación" cuando está "aliando con batasunos, independentistas y extrema izquierda".

Así se ha pronunciado Casado durante su turno de réplica en el debate que se celebra en el Congreso, después de que el presidente del Gobierno le haya pedido que vuelva a la moderación y haya acusado al PP y Cs de hacer "manitas ideológicas" con la extrema derecha de Vox.

Ante esas aseveraciones, el líder de los 'populares' ha preguntado a Sánchez si "se ha mirado al espejo" y ha visto quién le apoyó hace cuatro meses en su moción de censura para desbancar al PP y llegar al Palacio de la Moncloa.

LE PIDE EXPLICACIONES POR LA REUNIÓN DE ZAPATEO Y OTEGI

Además, el líder del PP ha preguntado al jefe del Ejecutivo si "puede justificar" por qué el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se reunió en un caserío guipuzcoano con el exlíder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, quien en su día "secuestró" al embajador Javier Rupérez y "le pegó un tiro en la tripa" al diputado 'popular' Gabriel Cisneros.

"¿Me puede explicar de qué habló el señor Zapatero con el señor Otegi? ¿O de qué habló el señor Iglesias con el señor Puigdemont o en Junqueras en la cárcel de Lledoners?", se ha preguntado, en alusión a los contactos que tuvo la semana pasada el líder de Podemos con los dirigentes independentistas.

Ante esos hechos, Casado ha espetado a Sánchez que no puede venir a la Cámara a pedir moderación. "¿Usted me habla a mí de moderación? ¿Quién está aliado con los batasunos, con los independentistas y con la extrema izquierda habla aquí de extrema derecha?", ha exclamado.

Dicho esto, ha recordado al jefe del Ejecutivo que el PP "se fundó en 1989" y hay cuatro padres de la Constitución que acabaron en sus filas. Por tanto, ha dicho que el PSOE no puede dar "ni una sola lección de moderación, de democracia y de Constitución".

A renglón seguido, se ha reafirmado en sus palabras de que Sánchez es "partícipe y responsable del golpe de Estado" que se está produciendo en Cataluña, unas palabras que le ha exigido retirar el presidente del Gobierno hasta en dos ocasiones. "Dice que he dicho que usted es responsable del golpe del Estado que están perpetrando los independentistas. ¿Y qué es si no?", se ha preguntado.

PIDE A SÁNCHEZ CONVOCAR ELECCIONES

Casado ha reiterado su ofrecimiento para que se aplique el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y ha dejado claro que el PP "no está en soledad" como dice el PSOE porque cuentan con "50 diputados" más que los socialistas al haber ganado las elecciones.

En su intervención, ha repasado algunos de los incidentes que se han producido en esa comunidad autónoma, donde, a su juicio, ya hay "kale borroka", han "apaleado a policías y guardias civiles" y han "partido la cara a una mujer" por quitar lazos amarillos.

"¿Qué más tiene que pasar en Cataluña? ¿Le parece que esto no es suficiente para aplicar la ley y poner orden en Cataluña?", ha preguntado, para añadir que si el Gobierno no va a hace nada lo que debe hacer es convocar ya elecciones generales para que el PP pueda llegar a Moncloa y aplicar el 155.

MENSAJES A ERC Y A BILDU

Además, ha dicho al portavoz de ERC, Joan Tardá, que no acepta "lecciones de democracia" de su partido. "Debería hablar menos de fusilar porque su partido sobre fusilamientos debería callarse. Por dignidad histórica debería callarse", le ha espetado.

Y al hilo de este asunto ha pedido a los republicanos que "no tergiversen sus palabras porque en el aniversario del encarcelamiento de Lluis Companys lo que dijo es que "ojalá no le pasara lo mismo" al expresidente catalán Carles Puigdemont. "Y por desgracia ha tenido que huir para que no esté en la cárcel", ha apostillado.

Finalmente, el presidente del PP ha dicho que no va a "tolerar ninguna lección" de Bildu en materia de derechos humanos después de la trayectoria de la banda terrorista y ha confiado en que el PSOE "no permita la indignidad de equiparar a aquellos que han estado matando a los demócratas y los constitucionalistas con los que justifican los crímenes atroces" de ETA o "quieren romper España".