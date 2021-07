Casado responde a Sánchez: "¿Quién bloquea, el partido que defiende la Constitución o el que insulta a los jueces?"

PALMA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien descartó llamarle para tratar de desencallar la negociación del CGPJ, con una pregunta: "¿Por qué no deja que los jueces elijan a los jueces?".

Durante la clausura del 16 Congreso Autonómico del PP de Baleares, Casado ha exigido a Sánchez "que deje de apretar el cuello a la Justicia" y actúe con coherencia para renovar ya los órganos institucionales, permitiendo que los jueces elijan a los jueces como marca la Constitución y la UE.

"¿Quién bloquea, el partido que defiende lo que dice Europa y la Carta Magna o el que ataca al Tribunal Constitucional, al Supremo o al Tribunal de Cuentas y que insulta a los jueces por llevarle la contraria?", ha preguntado.

CRITICA A COLAU POR "ARRINCONAR" LA IMAGEN DEL REY

Otro tema del que ha hablado el presidente del PP han sido las "contradicciones" de Sánchez, enumerando algunas como "cuando dijo que no pactaría con Podemos o Bildu, que no indultaría a los presos del 'procés' o que no subiría los impuestos a las clases medias y trabajadoras o el precio de la luz". "No nos tome por tontos", le ha reclamado.

Por otra parte, el líder del PP ha criticado que la alcaldesa de Barcelona "arrincone" en el salón de plenos del Consistorio la imagen del Rey Felipe VI y ha advertido del "efecto contagio" de no respetar las instituciones.

Por otra parte, se ha comprometido a reclamar que los fondos europeos lleguen también al sector primario y ha planteado una nueva financiación autonómica. "Necesitamos sentarnos ya para tener un nuevo sistema que sea por consenso y no un trágala a la carta dictado por Puigdemont, Aragonès y Junqueras", ha enfatizado.

Además, ha propuesto impulsar un plan de vivienda pública en el marco de las ayudas de la Unión Europea, como el planteado por Draghi en Italia, que pueda ser financiado con la colaboración de las administraciones públicas y el sector privado.

Finalmente, ha reiterado al Gobierno la necesidad de contar con una ley de pandemias, porque en la quinta ola "han vuelto a tropezar con la misma piedra, la de la mentira, la imprevisión y la incompetencia".