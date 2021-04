Casado ve un "cambio de ciclo" y habla de empate técnico con PSOE: "Cuando Sánchez convoque elecciones, ganaremos"

Dice que es Sánchez "el que se presenta" en las elecciones del 4M y que si se une el centroderecha en el PP "le pueden derrotar"

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que hay un "cambio de ciclo" en España tras el "punto de inflexión" que ha supuesto la moción de censura de Murcia impulsada por el PSOE y Ciudadanos. De hecho, ha resaltado que "ya están en empate técnico" con el PSOE y que las elecciones madrileñas confirmarán que si se une el centroderecha en torno al Partido Popular se puede "derrotar al 'sanchismo'".

"Nadie cree ya al Gobierno ni nadie espera nada de este Gobierno y en cuanto (Pedro Sánchez) decida convocar elecciones estoy convencido de que les ganaremos", ha afirmado rotundo Casado en un foro organizado por el diario ABC. Previamente, ha presidido la reunión del comité de dirección de su partido.

El presidente de los 'populares' ha destacado que los españoles se están dando cuenta de que, o se unen para "derrotar" a Sánchez o el presidente del Gobierno seguirá teniendo en la fragmentación del voto su "mejor salvavidas".

Tras asegurar que "las cosas están cambiando", ha señalado que se está desarmando la "propaganda" de Moncloa porque "España va muy mal" y, al final "el Rey va desnudo" y "se lo han gritado en la calle". "Y claro que el Gobierno está desnudo porque ha sido un Gobierno incompetente que ha basado su estrategia en la mentira perpetua, en la arrogancia, completamente al margen de la realidad", ha manifestado.

"UNIÓN POR LA BASE" PARA ECHAR A SÁNCHEZ DE MONCLOA

Tras asegurar que el PP apostó por una "estrategia generosa y responsable" con Ciudadanos pero se rechazó esa "convergencia por arriba", ha recalcado que ahora tienen que apelar a la unión "por la base". "Y eso que se ha visto en Galicia, es lo que estoy convencido que se va a ver ahora en Madrid, que si nos unimos todos contra el sanchismo, le podemos derrotar", ha afirmado, para recalcar que es Pedro Sánchez "el que se presenta el 4 de mayo en Madrid".

Casado ha asegurado que las encuestas "serias" y "no politizadas" como la del CIS, recogen que el Partido Popular "ya está en empate técnico" con el PSOE. "El PP está preparado para ganar las elecciones cuando sean", ha manifestado.

Al ser preguntado cómo está su relación con Inés Arrimadas, Casado ha respondido que su relación con todos los líderes políticos es "buena" y "correcta". Eso sí, ha admitido que la moción de censura de Murcia ha supuesto "un punto de inflexión" y ha resaltado que Cs también se fue a la Asamblea de Madrid "para recabar las firmas para presentar una moción de censura" contra Isabel Díaz Ayuso.

Tras asegurar que el PP es "la casa común del centroderecha", ha dicho que él quiere un partido de "puerta amplia" y que "hay sitio para todos", incluidos los socialistas desencantados con Sánchez. "Yo me puesto en medio de la plaza, me he quedado quieto y he dicho, aquí hay un proyecto en el que todo el mundo cabe, también gente que votó a Felipe González o a Joaquín Leguina. En la moderación y la sensatez al servicio de la gente es donde está el PP", ha señalado.

LA CONVENCIÓN NACIONAL DEL PP DE OTOÑO

El presidente de los 'populares ha explicado que ahora el PP está centrado en la renovación territorial con los congresos provinciales y que en otoño celebrarán una Convención Nacional para "poner letra a la música" de sus propuestas liberales y reformistas.

Ese cónclave, ha precisado, contará con más de 20 'think tanks' que darán contenido a sus "propuestas de gobierno" y servirán para concretar hasta "con decimales" las ideas que ya han ido avanzado, como la necesidad de hacer una reforma fiscal o educativa. También planteará la posición del PP en los nuevos retos: cambio climático, despoblación e igualdad.

Casado ha repasado su trayectoria al frente del partido al que llegó, ha señalado, con sus bases "yéndose a espuertas" primero a Ciudadanos y después a Vox. Así, tras volver a conectar con su electorado "clásico", el PP se volcó en el lanzamiento de sus nuevos liderazgos territoriales y ahora "toca la renovación orgánica", según ha precisado.

"Hay una estrategia detrás, tenemos las cosas muy claras", ha enfatizado incidiendo en que "de nada sirve" hacer propuestas sin haber consolidado el poder territorial porque no sería "creíble". Y ha recalcado que "se ha dado la batalla ideológica y cultural", aunque ahora se diga "lo contrario".

Además, ha minimizado las críticas que recibe porque, según ha dicho, los líderes de la oposición "nunca tienen carisma" y "nunca tienen equipo" como, a su juicio, se decía también de sus antecesores en el PP pero también de los secretarios generales del PSOE. "¿Hay proyecto? Sí; ¿Hay principios? Sí; ¿Hay equipo? También. Lo importante es demostrar a los españoles que somos útiles para sus preocupaciones del día a día", ha manifestado.

Casado ha subrayado que hay tanta "sangría económica" que España necesita que el PP llegue a la Moncloa para dar esperanza al 40 % de los jóvenes que están en paro. "Para que los españoles recuperen su empleo, Sánchez tiene que perder el suyo", ha afirmado, para añadir que el actual Ejecutivo no les va a sacar de la crisis porque "es un Gobierno de incompetentes" y "lo han demostrado".

ABANDONO DE LA SEDE DE LA CALLE GÉNOVA

Sobre el abandono de la sede del PP de la calle Génova, que anunció tras el batacazo electoral de su partido en las catalanas, ha indicado que había que dar un "mensaje de eficiencia" y de "partido abierto y transparente", en un momento en el que además comenzaba el juicio de la reforma de la sede supuestamente pagado con la caja b.

Casado ha afirmado que se comprometió a no volver a hablar del pasado y las conductas "particulares" del extesorero Luis Bárcenas, algo que no ve incompatible con defender la historia del PP. "Nadie ha defendido la historia del partido más que yo y voy a seguir defendiendo el legado de los expresidentes", ha aseverado.

Al ser preguntado entonces qué va a pasar con la sede, Casado ha señalado que ese trasladado es "en el fondo un gesto" porque "lo más importante es decir que el PP se ha renovado" y que "rechaza cualquier conducta no ejemplar en el pasado". Además, ha señalado que si el juez determina que esa reforma de Génova no se ha realizado de forma "correcta", también actuarán "en consecuencia".

LA RENOVACIÓN DEL CGPJ

En cuanto a si ve posible llegar a algún entendimiento con Sánchez, como renovar el Consejo General del Poder Judicial (GGPJ), Casado ha afirmado que podría renovarse mañana mismo si el presidente del Gobierno "acepta un reforzamiento de la independencia judicial" y que él sigue en la misma posición desde hace dos años.

El presidente del PP ha indicado que reforzar esa independencia judicial es "lo mismo" que dice la Constitución y que pide el Consejo de Europa y que, por eso, "en tres ocasiones" se ha "levantado de la negociación" porque no se respetaba. Por lo tanto, ha señalado que "la pelota está en el tejado de Sánchez por mucho que su propaganda quiera hacer responsables a los demás".

Finalmente, al ser preguntado por dónde pasa el futuro de Cataluña, Casado ha dicho que, "según Sánchez, por dar indultos a los que han dado un golpe a la legalidad" pese a que en la campaña electoral de las generales decía que no lo iba a hacer. A su juicio, son las "mentiras de Sánchez que ya no cuelan" y espera que la gente "haya tomado la matrícula" y "lo tome como lo que es, una persona que engaña demasiado".