Casado ve a Sánchez en campaña electoral y le reclama que admita que quiere elecciones

Publicado 29/08/2019 20:39:58 CET

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "haciendo campaña electoral" y le ha instado a decir públicamente que quiere que se repitan las elecciones generales.

En declaraciones tras el Pleno del Congreso, el líder del PP ha asegurado que el Gobierno no gobierna pero tampoco "hace ningún esfuerzo para poder gobernar", y ha exigido que termine la "comedia de enredo" que a su juicio es la negociación entre el PSOE y Podemos para intentar acordar la investidura de Sánchez.

Casado ha admitido que la situación parece conducir a la repetición de elecciones, pero ha exigido a Sánchez que "diga la verdad" sobre si quiere, como parece, nuevos comicios. "Que los votantes sepan a quién le atribuyen el fracaso de esta legislatura fallida", ha reclamado.

Casado ha insistido en que los votantes de izquierdas no entienden por qué es posible el pacto entre PSOE y Podemos para formar gobiernos autonómicos, con la incorporación de consejeros del partido morado, pero no para el Ejecutivo nacional. "Y el resto de españoles no entendemos por qué Sánchez ya está haciendo una campaña electoral sin decirnos directamente que lo que quiere es ir a elecciones", ha reiterado.