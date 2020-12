CC exige a Sánchez que "rescate" a Canarias y NC que lidere un cambio en la política migratoria europea

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lance un plan de "rescate" para salvar la economía de Canarias y paliar la situación social que padece, además de por la pandemia, por la inmigración, mientras que desde Nueva Canarias, Pedro Quevedo, le ha pedido que lidere un "cambio" de las políticas migratorias en el seno de la Unión Europea.

Los dos diputados canarios han aprovechado este miércoles la presencia de Sánchez en el Pleno del Congreso para informarle de la situación que vive el archipiélago y exigirle medidas para mejorarla.

Así, Oramas ha vuelto a recalcar que Canarias ha de ser "una cuestión de Estado" y a emplazarle a acordar medidas con el Gobierno socialista del archipiélago. "Estamos a 2.500 kilómetros, hace falta coordinación, el hambre, la miseria y el abandono no pueden estar", ha aseverado, antes de avisar de que "Canarias no sólo no sólo es esté quedando atrás, sino que se la está tirando a la cuneta".

En este sentido, Oramas ha avisado de que en días la tasa de paro llegará al 60% en su comunidad, que el sector turístico está "a cero" por las nuevas restricciones aplicadas en Alemania y Reino Unido y que, encima, sigue sin haber "una hoja de ruta" para el fenómeno de la inmigración.

CAMPAÑA CONTRA LOS ANTIVACUNAS

También ha hablado de inmigración Pedro Quevedo, quien ha urgido a Sánchez a convencer a la Unión Europa de que modifique sus políticas en esta materia para afrontarla de modo más "realista" y "proactivo". Así, ha subrayado que las personas que este fenómeno no se ataja poniendo "armadas en la mar" porque quienes juegan la vida para llegar a Canarias lo hacen para poder comer.

Asimismo, ha reclamado que se prolonguen las ayudas a los sectores más afectados por la crisis más allá del 31 de diciembre. En el plano sanitario, ha exigido garantizar las medidas de transporte adecuadas para que la vacuna llegue en condiciones a lugares como el archipiélago y que se haga una campaña de información pública para frenar los mensajes de los "antivacunas".