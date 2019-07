CC pide a Sánchez que empiece "ya" a negociar porque en noviembre "no va a sacar mayoría absoluta"

Publicado 25/07/2019 15:27:09 CET

La portavoz de Coalición Canaria en el Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ha pedido al candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, que el PSOE empiece "ya" a negociar porque, ante una repetición electoral en noviembre, "no va a sacar mayoría absoluta".

En su intervención en la segunda votación de investidura, la portavoz de la formación canaria ha criticado que Sánchez pretenda acudir a unos segundos comicios en noviembre si no sale adelante la investidura. "No puede pasar que el candidato diga que como no he salido, me voy a Moncloa y nos vemos en noviembre", ha censurado.

Por otro lado, Oramas ha reconocido estar de acuerdo con los pactos de Estado ofrecidos por el PP de Pablo Casado y ha insistido en que Sánchez y el PSOE deben ponerse a negociar cuanto antes en pactos de Estado.

Asimismo, en su lista de reproches al PSOE ha añadido la moción de censura realizada ayer en el Cabildo de Tenerife contra su partido, que fue "la primera fuerza", acabando el PP con la presidencia de la institución insular

Con todo, Oramas ha insistido en la voluntad de CC de hablar y negociar con los socialistas. "Esta fuerza política le dice que a partir de mañana estamos dispuestos a hablar de gobernabilidad, no de investidura, con seriedad, como se ha hecho siempre. Cumpla con esa coherencia y con esos valores que ha tenido siempre el PSOE", ha sentenciado.