CCAA del PSOE avalan el estado de alarma del Gobierno, mientras que las del PP cierran filas en torno a Ayuso

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diversos ejecutivos autonómicos liderados por el PSOE han cerrado filas este viernes en torno al Gobierno central y han avalado la declaración del estado de alarma en nueve municipios madrileños, mientras que los gabinetes regionales presididos por el Partido Popular han respaldado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque consideran que era ella la que "tenía razón" tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que levantaba las medidas restrictivas.

El Ejecutivo central ha decidido en la mañana de este viernes aplicar el estado de alarma en algunas partes de la Comunidad de Madrid para controlar el virus. El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha justificado esta norma ante lo que consideraban que era una "inacción" del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso.

Una vez conocida la decisión del estado de alarma, diferentes ejecutivos 'socialistas' han salido a mostrar su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez. Ha sido el caso del Principado de Asturias, liderado por Adrián Barbón, que ha respaldado la medida, según han confirmado a Europa Press desde el ejecutivo autonómico.

Esta misma mañana, la portavoz del Principado, Melania Álvarez, había pedido al Gobierno de Sánchez "actuar con contundencia" en el caso de no alcanzarse un acuerdo con el gobierno madrileño. Para Álvarez, lo "idóneo" hubiera sido el entendimiento entre ambas administraciones, pero de no ser posible, sostenía que ya no caben "más aplazamientos ni titubeos" porque es esencial "redoblar los esfuerzos" para afrontar la segunda ola de la pandemia.

También la Junta de Castilla-La Mancha ha refrendado la decisión del Gobierno y lo ha hecho a través de su portavoz, Blanca Fernández, quién ha asegurado que el Ejecutivo central "no ha tenido otro remedio" que decretar el estado de alarma en Madrid, "aunque no es lo deseable para conseguir medidas especiales que atajen el virus", al tiempo que ha lamentado el "espectáculo".

"Lo deseable hubiera sido que se hubiera llegado a un acuerdo, porque lo único que puede acabar con el virus es la unidad política y de acción", ha defendido Fernández.

"FRUTO DE LA SOBERBIA DE SÁNCHEZ"

Por su parte, desde el PP han querido arropar a la líder madrileña Isabel Díaz Ayuso. En su defensa ha salido por ejemplo el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que considera que la decisión del Ejecutivo central es la "constatación de un fracaso político" e "incumplimiento", ya que "trasladó en el mes de junio" a las autonomías que serían las encargadas de solicitar esta herramienta en caso de que fuese necesario.

Feijóo ha admitido sobre el caso madrileño que existe "una contradicción" entre el Gobierno central, "que entiende que hay que cerrar Madrid en su totalidad", y "una propuesta de la comunidad", que "entiende que es suficiente con cerrar 50 o 60 zonas básicas de salud". "Lo importante es tener el informe médico y asistencial de los expertos", ha añadido.

No obstante, ha dicho que "lo cierto y verdad es que todos los ciudadanos están perplejos" de que "se utilice políticamente y se modifique un acuerdo que estaba adoptado".

En esta clave, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz de la Junta de Andalucía, el también 'popular' Elías Bendodo, ha señalado que la decisión del Gobierno "no es una buena noticia" y ha opinado que es "fruto de la soberbia" y del "enfado" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no entiende que se le lleve la contraria".

Bendodo ha salido en defensa de la región madrileña ya que, según "los datos que manejan y conocen", la pandemia en la Comunidad de Madrid "en los últimos días" había evolucionado "muy positivamente". En esa línea, ha reprochado a Sánchez que "no entiende que se le lleve la contraria", como, a su juicio, ha hecho el alto tribunal madrileño, desde donde "se ha dado la razón a la Comunidad de Madrid".

Asimismo, ha apelado al "consenso y sentido común" y ha manifestado que "los ciudadanos hoy no entienden que, en una situación tan extrema como esta, los políticos no se entiendan", al tiempo que ha insistido en que "una imposición como tal" no cree que sea una buena noticia.

COMUNIDADES LIMÍTROFES

La decisión del Gobierno de prohibir los desplazamientos, salvo excepciones, en los nueve municipios madrileños ha provocado también la reacción en el ejecutivo de Castilla-La Mancha, comunidad limítrofe con Madrid. La portavoz regional ha mostrado "tranquilidad" ante estos viajes con motivo del puente del Pilar.

Eso sí, la portavoz castellanomanchega ha querido recalcar que el Gobierno regional no es que no quiera que no vengan, negando que haya "madrileñofobia, ni muchísimo menos", sino que ha llegado el momento de "contener la movilidad para ver como evoluciona el virus y evitar su expansión".

Por su parte, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, la otra región limítrofe con la Comunidad de Madrid, no se ha pronunciado aún sobre el decreto del estado de alarma.