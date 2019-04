Celaá cree que es cuestión de pedagogía convencer a los catalanes de que el referéndum no es la solución

Publicado 05/04/2019 15:51:02 CET

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, opina que "es una cuestión de pedagogía" hacer ver a los catalanes que, "más allá de encuestas", el referéndum de autodeterminación en Cataluña "no es un derecho, ni está contemplado en la Constitución", pero es que tampoco el procedimiento "binario" que ofrece para decir 'sí' o 'no' a la independencia "arregla la complejidad de las sociedades".

Así se ha referido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros preguntada por el 78,7 por ciento de catalanes que, según el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO), están muy de acuerdo o bastante de acuerdo con la afirmación de que los catalanes tienen derecho a decidir su futuro como país votando en un referéndum.

Ahora bien, cuando se les pregunta directamente si quieren que Cataluña se convierta en un Estado independiente, el mismo sondeo muestra que un 48,4% de los catalanes está a favor y un 44,1 por ciento en contra.

De hecho, Celaá ha recordado cómo en la última serie de elecciones autonómicas en Cataluña no han recabado una mayoría social los partidos independentismos. Por eso el Gobierno piensa que "el referéndum divide, fractura, no une, no cohesiona". Y "la política tiene que dar soluciones, no crear problemas", ha añadido.

La ministra ha apuntado que en el Brexit los catalanes tienen un "espejo muy poderoso" frente al que ver los efectos de un referéndum que parte en dos una sociedad y que conlleva unas consecuencias tan radicales como la salida del país de la UE, una opción que no impiden los Tratados pero de difícil puesta en práctica, como se está comprobando.