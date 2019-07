Celaá hace un llamamiento a todas las fuerzas, incluidos independentistas, para que apoyen la investidura

Publicado 17/07/2019 13:27:38 CET

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación en funciones y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha hecho este miércoles un llamamiento a todas las fuerzas, incluidos independentistas como ERC y Bildu, para que apoyen la investidura.

En declaraciones a su llegada a la cumbre 'DigitalES Summit 2019', Celaá ha realizado este reclamo a todas las fuerzas, apelando al "interés general". A la pregunta de si el PSOE va a buscar el apoyo de ERC y Bildu a la investidura, Celaá ha respondido que hacen un llamamiento "a todas las fuerzas del hemiciclo" a que respalden la investidura de Sánchez.

Según ha explicado, el presidente en funciones está trabajando en su discurso de investidura y ofrecerá a la Cámara un proyecto "abierto, progresista, de futuro y europeista". "Todas las fuerzas del congreso han de ser sensible a ese proyecto y respaldarlo", ha reiterado. "El proyecto del candidato será de suficiente fuerza para recibir el respaldo", ha insistido.

NO LE CONSTAN PRESIONES

Después de que ayer el líder de Podemos, Pablo Iglesias, denunciara presiones del Ibex, bancos y medios de comunicación para que el PSOE no pacte con Podemos, Celaá ha señalado que a ella no no le constan presiones.

De hecho, se ha limitado a las declaraciones de Nadia Calviño, titular de Economía, que en una entrevista este miércoles ha asegurado que no ha recibido personalmente ningún mensaje en la dirección que apuntó el líder 'morado'.